Uno de los más grandes anhelos de Hugo Sánchez, leyenda del futbol mexicano, sigue siendo ver a la Selección levantar la Copa del Mundo.

Con la tercera edición del torneo programada para jugarse en territorio nacional en 2026, esa ilusión cobra mayor fuerza y se convierte en un objetivo que parece más cercano que nunca.

El histórico exdelantero, quien celebró la convocatoria final presentada por Javier Aguirre y destacó la calidad de los delanteros incluidos, aseguró que la localía puede ser un factor determinante para alcanzar una actuación histórica.

Lee también Hugo Sánchez respalda a Rafa Márquez y pide continuidad en Selección Mexicana: "Ojalá le cumplan la promesa"

En su visión, México tiene posibilidades reales de llegar a la gran final y enfrentarse a uno de sus favoritos: España.

"Se me conoce más por jugar en España que por jugar en la Selección Mexicana. En 1986 cumplí un sueño que tenía de niño; espero que México y España se enfrenten en la final, ese sería mi sueño de adulto. Lo veo difícil por México, hay otras selecciones, pero me encantaría", mencionó.

Sánchez, quien recordó que España levantó el trofeo de la FIFA en 2010, confesó sentir cierta envidia por ese logro, aunque al mismo tiempo alegría, pues considera a la nación ibérica como su segunda tierra gracias a los éxitos deportivos que allí alcanzó.

"Somos los únicos en organizar tres Mundiales, eso habla bien de México y en ese aspecto somos campeones del mundo. Me da un poco de envidia que España ya lo logró en 2010, pero lo disfruté por la historia y los recuerdos que conseguí", concluyó.

Lee también La Selección Mexicana se tomó la foto oficial de la Copa del Mundo en el Museo de Antropología