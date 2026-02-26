Más Información

David Colmenares va por reelección en la Auditoria Superior; acusa que los medios lo tratan mal

David Colmenares va por reelección en la Auditoria Superior; acusa que los medios lo tratan mal

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

Netflix se retira de la competencia por Warner Bros; Paramount Skydance impone una oferta superior

Netflix se retira de la competencia por Warner Bros; Paramount Skydance impone una oferta superior

Ellos son “La Rana” y “Aquiles”, hermanos Arzate-García, jefes del Cártel de Sinaloa; EU los busca por narcoterrorismo

Ellos son “La Rana” y “Aquiles”, hermanos Arzate-García, jefes del Cártel de Sinaloa; EU los busca por narcoterrorismo

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

Guadalajara, primera parada del trofeo del Mundial: Sheinbaum; se reúne con CEO de Coca

Guadalajara, primera parada del trofeo del Mundial: Sheinbaum; se reúne con CEO de Coca

Ciudad Victoria.- En Tamaulipas se han intensificado las en los planteles escolares, con el objetivo de que la entidad se siga manteniendo libre de , afirmó el secretario estatal de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

“Seguimos libres de sarampión, sigue sin haber sarampión en las escuelas, pero se ha intensificado la vacunación, como ustedes saben, en Matamoros y Reynosa”, señaló el titular de la

Valdez mencionó que se han implementado también módulos de vacunación en los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDE), donde se ha vacunado a la estructura educativa e invitado a todas aquellas personas menores de 40 años que no tengan certeza de que tienen una segunda vacuna, para que asistan a inmunizarse.

Lee también

El secretario estatal de Educación, Miguel Ángel Valdez García (26/02/2026). Foto: Especial
El secretario estatal de Educación, Miguel Ángel Valdez García (26/02/2026). Foto: Especial

“Ayer tenía el registro de que habían pasado más de 300 maestros, tanto en el CREDE Reynosa como en el CREDE Matamoros, a la vacunación; es muy importante la contención”, expresó.

Explicó que el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, le comentó que en estos dos municipios es donde hay más posibilidades de que pudieran ser los primeros , “entonces, la SET se sigue sumando y sigue colaborando a la estrategia de que el sarampión no llegue a Tamaulipas”, reiteró.

Destacó que el hecho de que la entidad no tenga ningún caso de esta enfermedad no es casualidad y es el resultado de que, en el estado, desde que comenzó la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha reforzado el esquema de vacunación.

Lee también

Adelantó que se estará trabajando con la Secretaría de Salud para implementar un esquema y garantizar que todas y todos los estudiantes del estado cuenten con las vacunas que evitarán que contraigan esta .

“Estamos viendo un esquema de que, para el inicio de clases del ciclo 2026–2027, sin condicionar la inscripción, pero sí podríamos tener un mecanismo de revisión de la cartilla de vacunación de todos los escolares, para seguir esta política que quiere el Dr. Américo Villarreal y, como ha dicho la Dra. Claudia Sheinbaum, la mejor estrategia ante el avance del sarampión es la vacunación”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]