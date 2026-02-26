El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) -institución que organizó durante el año pasado elecciones municipales y judiciales locales - cerró el ejercicio fiscal 2025 sin deudas y finanzas sanas.

El Consejo General de dicho organismo electoral, aprobó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, año en que Veracruz enfrentó una elección atípica con la renovación de las 212 alcaldías, 212 sindicaturas y 630 regidurías, así como 98 cargos judiciales estatales.

La consejera presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, consideró que, en términos generales, cerraron bien el ejercicio fiscal en medio de un escenario nacional donde se aplicó el uso eficiente y razonado de los recursos públicos que se asignan a las autoridades electorales.

Lee también Suman 4 detenidos por homicidio de matrimonio poblano ocurrido en Tlaxcala; entre ellos se encuentra el exsocio del padre de familia

La funcionaria electoral, precisó que a la fecha, el OPLE Veracruz no tiene ningún tema pendiente de acreditación de gastos, sobre todo, de lo que fue la elección municipal, en la cual participaron un total 12 mil 404 candidatos (12,142 para alcaldías, sindicaturas y regidurías y 262 del judicial).

El secretario del Consejo General, Luis Fernando Reyes Rocha, informó que este organismo cerró al cien por ciento sin ningún saldo, ni ningún tema contable de comprobación de los mil 400 millones de pesos que ejercieron.

Y agradeció a la Secretaría de Finanzas Planeación del Gobierno del Estado el haberles ministrado en tiempo y forma los recursos para su operación electoral.

OPLE Veracruz (26/02/2026). Foto: Especial

Lee también Cae "El Lexus", integrante de la célula de "Los Ciclones" del Cártel del Golfo en Matamoros; hay otros seis detenidos

“Como autoridades y organismo autónomos esto no sucede en todas las partes del país, no llega oportunamente la ministración, pero afortunadamente en Veracruz eso se ha otorgado”, expresó.

En términos generales, expuso cerraron el año sin deudas y finanzas sanas, lo cual es de destacar –dijo- porque se trató de una compleja elección municipal donde la comprobación del uso de recursos públicos es importante.

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Administración, Maty Lezama Martínez, destacó que el 2025 fue una anualidad particularmente compleja, por la concurrencia de dos procesos electorales de alta eficiencia (renovación de los 212 ayuntamientos del estado y la elección judicial local), aunado a las actividades que ordinariamente desarrolla este organismo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr