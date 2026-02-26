Cinco personas han sido detenidas por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y posterior asesinato del matrimonio conformado por Alexandro y Karina, un hecho que conmocionó a la sociedad poblana.

Autoridades ministeriales de Puebla y Tlaxcala lograron la aprehensión de cinco presuntos involucrados (una mujer y cuatro hombres), entre ellos el exsocio del padre de familia.

De acuerdo con reportes policiales, las Fiscalías General del Estado de Puebla y la Tlaxcala lograron, en colaboración, las aprehensiones.

Las dos víctimas fueron reportadas como desaparecidas el jueves 19 de febrero y familiares y amigos habían emprendido una intensa campaña para poder ubicar con vida al matrimonio.

Sin embargo, las autoridades poblanas determinaron que ambos habían viajado a Tlaxcala para celebrar el cumpleaños de Karina y de acuerdo con videos de seguridad fueron privados de la libertad en Tlaxco, Tlaxcala y luego sus cuerpos aparecieron en un paraje ubicado en los límites de ambas entidades.

Ante los hechos, ambas fiscalías iniciaron investigaciones y colaboración para dar con los responsables, así como el móvil de los hechos.

Hasta ahora, según versiones extraoficiales, el socio de la víctima habría sido el autor intelectual del doble crimen debido a una enorme deuda, sin embargo, hasta ahora las autoridades no ha emitido una posición oficial.

Los familiares de las víctimas exigieron a las autoridades de ambas entidades agotar todas las líneas de investigación de manera profesional.

En una carta abierta, demandaron una indagatoria transparente y diligente, además que se dé seguimiento al caso garantizando que el proceso continúe hasta sus últimas consecuencias y, sobre todo, que se dé con los responsables materiales e Intelectuales de manera inmediata para que este caso no quede en la impunidad.

El crimen de ambos padres conmocionó a la sociedad poblana, la cual recibió la noticia de su asesinato cuando aún no salían del estupor por el ataque armado ocurrido –una semana antes- a las afueras de un antro en una de las zonas de mayor afluencia turística de la ciudad de Puebla, el cual dejó tres jóvenes asesinados y cinco heridos de bala.

Detenidos por asesinato de matrimonio poblano (26/02/2026). Foto: Especial

