Familiares del matrimonio poblano conformado por Alexandro y Karina -quienes habían sido y fueron asesinados en Tlaxcala-, exigieron a las autoridades de ambas entidades agotar todas las líneas de investigación de manera profesional.

En una carta abierta, demandaron una indagatoria transparente y diligente, además que se dé seguimiento al caso garantizando que el proceso continúe hasta sus últimas consecuencias y, sobre todo, que se dé con los de manera inmediata para que este caso no quede en la impunidad.

“Nuestra familia no descansará hasta obtener la verdad y la justicia que este caso amerita. Pedimos a las autoridades que actúen con la urgencia que la situación demanda y que garanticen nuestra seguridad durante este proceso”, exigieron las familias Tello Ruíz, Ruíz Ruiz y Tello Olmedo.

Las dos víctimas fueron reportadas como desaparecidas desde el jueves y familiares y amigos habían emprendido una intensa campaña para poder ubicar con vida al matrimonio.

Sin embargo, las autoridades poblanas determinaron que ambos habían viajado a Tlaxcala para celebrar el cumpleaños de Karina y de acuerdo con videos de seguridad fueron privados de la libertad en Tlaxco, Tlaxcala y luego sus cuerpos aparecieron en un paraje ubicado en los límites de ambas entidades.

Los familiares expresaron su más “profundo y sincero” agradecimiento a toda la sociedad, amigos, conocidos y familiares que se sumaron –dijeron- con entrega y solidaridad a la búsqueda de sus seres queridos.

“En momentos de profunda incertidumbre, su apoyo moral, la difusión masiva de las fichas de búsqueda y el acompañamiento en cada paso, han sido nuestra mayor fortaleza. No tenemos palabras suficientes para honrar la empatía que nos han brindado”, expresaron.

Además, hicieron un llamado especial a la prudencia y al respeto en el manejo de la información y solicitaron a la ciudadanía abstenerse de difundir rumores o compartir datos sensibles en redes sociales que puedan vulnerar la privacidad de nuestra familia o entorpecer el proceso legal.

“Valoramos y tomamos en cuenta todas las muestras de apoyo que nos brinden de aquí en adelante, pues sabemos que la unión y la vigilancia ciudadana son fundamentales para alcanzar la verdad. Gracias por no soltarnos La mano y por caminar junto a nosotros en esta .

El crimen de ambos padres conmocionó a la sociedad poblana, la cual recibió la noticia de su asesinato cuando aún no salían del estupor por el ataque armado ocurrido –una semana antes- a las afueras de un antro en una de las zonas de mayor afluencia turística de la ciudad de Puebla, el cual dejó tres jóvenes asesinados y cinco heridos de bala.

