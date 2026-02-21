Más Información
Familiares del matrimonio poblano conformado por Alexandro y Karina -quienes habían sido reportados como desaparecidos y fueron asesinados en Tlaxcala-, exigieron a las autoridades de ambas entidades agotar todas las líneas de investigación de manera profesional.
En una carta abierta, demandaron una indagatoria transparente y diligente, además que se dé seguimiento al caso garantizando que el proceso continúe hasta sus últimas consecuencias y, sobre todo, que se dé con los responsables materiales e intelectuales de manera inmediata para que este caso no quede en la impunidad.
“Nuestra familia no descansará hasta obtener la verdad y la justicia que este caso amerita. Pedimos a las autoridades que actúen con la urgencia que la situación demanda y que garanticen nuestra seguridad durante este proceso”, exigieron las familias Tello Ruíz, Ruíz Ruiz y Tello Olmedo.
Las dos víctimas fueron reportadas como desaparecidas desde el jueves y familiares y amigos habían emprendido una intensa campaña para poder ubicar con vida al matrimonio.
Sin embargo, las autoridades poblanas determinaron que ambos habían viajado a Tlaxcala para celebrar el cumpleaños de Karina y de acuerdo con videos de seguridad fueron privados de la libertad en Tlaxco, Tlaxcala y luego sus cuerpos aparecieron en un paraje ubicado en los límites de ambas entidades.
Los familiares expresaron su más “profundo y sincero” agradecimiento a toda la sociedad, amigos, conocidos y familiares que se sumaron –dijeron- con entrega y solidaridad a la búsqueda de sus seres queridos.
“En momentos de profunda incertidumbre, su apoyo moral, la difusión masiva de las fichas de búsqueda y el acompañamiento en cada paso, han sido nuestra mayor fortaleza. No tenemos palabras suficientes para honrar la empatía que nos han brindado”, expresaron.
Además, hicieron un llamado especial a la prudencia y al respeto en el manejo de la información y solicitaron a la ciudadanía abstenerse de difundir rumores o compartir datos sensibles en redes sociales que puedan vulnerar la privacidad de nuestra familia o entorpecer el proceso legal.
“Valoramos y tomamos en cuenta todas las muestras de apoyo que nos brinden de aquí en adelante, pues sabemos que la unión y la vigilancia ciudadana son fundamentales para alcanzar la verdad. Gracias por no soltarnos La mano y por caminar junto a nosotros en esta búsqueda de justicia”.
El crimen de ambos padres conmocionó a la sociedad poblana, la cual recibió la noticia de su asesinato cuando aún no salían del estupor por el ataque armado ocurrido –una semana antes- a las afueras de un antro en una de las zonas de mayor afluencia turística de la ciudad de Puebla, el cual dejó tres jóvenes asesinados y cinco heridos de bala.
Zozobra en Puebla por desaparición de matrimonio; la última vez que se les vio fue después de dejar a sus hijos en el colegio
