La desaparición de un matrimonio, conformado por Alexandro y Karina, mantiene en vilo a la sociedad poblana, ello luego que se reportó la aparición de dos cuerpos.

Fue el jueves cuando familiares y amigos emprendieron una intensa campaña para lograr la localización con vida del matrimonio; la última vez que se les vio fue después que dejaron a sus hijos en el colegio.

La Fiscalía General del Estado de Puebla emitió una ficha de búsqueda y abrió una carpeta de investigación; en tanto, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado inició acciones para la localización.

De acuerdo con un comunicado oficial, se implementaron los protocolos correspondientes conforme a los lineamientos vigentes y con un trabajo coordinado con diferentes instancias y familiares de las víctimas.

Como parte de las primeras diligencias, se realizó la entrevista inicial con la persona reportante para recabar información detallada que permitiera fortalecer las líneas de acción.

Además, se giraron oficios de colaboración con autoridades de estados aledaños, a fin de ampliar el alcance de búsqueda y solicitar la verificación en registros institucionales y posibles avistamientos.

La zozobra aumentó la tarde de este viernes cuando se reportó la aparición de dos cuerpos (un hombre y una mujer) en la comunidad de La Rinconada del municipio de Chignahuapan.

Autoridades ministeriales iniciaron una investigación para determinar la identidad de las víctimas mortales.

El caso de la desaparición del matrimonio ocurre casi una semana después del ataque armado ocurrido a las afueras de un antro en una de las zonas de mayor afluencia turística de la ciudad de Puebla, el cual dejó tres jóvenes asesinados y cinco heridos de bala.

