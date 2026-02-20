Más Información

Reynosa, Tamaulipas. - Un pastor de la iglesia Ministerio del Espíritu Santo en Reynosa, , fue detenido por su presunta implicación en delitos cometidos en agravio de al menos 15 menores de edad.

Autoridades estatales ejecutaron una en contra de Daniel “R”, quien fungía como líder espiritual en el templo ubicado en la colonia Margarita Maza de Juárez.

Las denuncias presentadas ante la Fiscalía señalan que el detenido habría utilizado su puesto religioso para ganarse la confianza de familias y acercarse a las víctimas, en su mayoría adolescentes.

Las investigaciones aseguran que el pastor presuntamente ejercía influencia psicológica para manipular a las menores, aprovechando su autoridad en la congregación.

Se contemplan posibles actos de intimidación hacia las víctimas con el fin de evitar que los hechos fueran denunciados, lo que habría mantenido los casos en silencio durante un tiempo.

Daniel “R” fue puesto a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía indicó que el seguirá su curso conforme a derecho y que se mantiene abierta la carpeta de investigación ante la posibilidad de que existan más víctimas.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que haya sido afectada a presentar la denuncia correspondiente, garantizando confidencialidad y acompañamiento institucional.

