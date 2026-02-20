Reynosa, Tamaulipas. - Un pastor de la iglesia Ministerio del Espíritu Santo en Reynosa, Tamaulipas, fue detenido por su presunta implicación en delitos cometidos en agravio de al menos 15 menores de edad.

Autoridades estatales ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Daniel “R”, quien fungía como líder espiritual en el templo ubicado en la colonia Margarita Maza de Juárez.

Las denuncias presentadas ante la Fiscalía señalan que el detenido habría utilizado su puesto religioso para ganarse la confianza de familias y acercarse a las víctimas, en su mayoría adolescentes.

Las investigaciones aseguran que el pastor presuntamente ejercía influencia psicológica para manipular a las menores, aprovechando su autoridad en la congregación.

Lee también: Caen 2 presuntos implicados en ataque armado en parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato; no dan a conocer sus identidades

Se contemplan posibles actos de intimidación hacia las víctimas con el fin de evitar que los hechos fueran denunciados, lo que habría mantenido los casos en silencio durante un tiempo.

Daniel “R” fue puesto a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía indicó que el proceso legal seguirá su curso conforme a derecho y que se mantiene abierta la carpeta de investigación ante la posibilidad de que existan más víctimas.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que haya sido afectada a presentar la denuncia correspondiente, garantizando confidencialidad y acompañamiento institucional.

Lee también: Activan más de 600 millones de pesos para fortalecer a Mipymes en Morelos; programa forma parte del Plan México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr