Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

Empresas piden indemnizaciones por los aranceles de Trump; reembolsos podrían ascender a 120 mil mdd según NYT

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

Pensiones doradas: el caso de José Ángel Gurría Treviño; inconsistencias en su jubilación fueron señaladas desde los años 90

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

Cuernavaca, Mor.- Con una bolsa acumulada de 631 millones de pesos, la gobernadora puso en marcha el programa Impulso Morelos NAFIN, una alianza estratégica con para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas , además de proteger empleos en todo el territorio estatal.

La mandataria estatal presentó este esquema de financiamiento dirigido a personas físicas con actividad empresarial y a personas morales formalmente constituidas, con al menos dos años de operación y buen historial crediticio.

Este programa forma parte del , una estrategia nacional orientada a fortalecer el desarrollo regional, promover la inversión productiva, impulsar la relocalización de industrias y consolidar cadenas de valor que detonen crecimiento en el país.

En este sentido, Margarita González Saravia destacó que el programa facilita el acceso a créditos en condiciones competitivas para capital de trabajo y adquisición de activos fijos, lo que permitirá a las empresas mantener operaciones, ampliar capacidades e impulsar su crecimiento, con respaldo del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Queremos que estos cinco años sean una etapa de desarrollo económico muy importante en el estado de Morelos; esto se complementa con programas federales y estatales para que las industrias que buscan ampliarse lo hagan, y quienes desean instalarse lo puedan concretar”, puntualizó la gobernadora.

Fortalecen el desarrollo regional en Morelos con programa financiero. Foto: Especial
Por su parte, José Víctor Sánchez Trujillo, secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, señaló que esta alianza con Nacional Financiera representa un respaldo significativo para las y los empresarios; asimismo, recordó que el Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos) dispone de cerca de 300 millones de pesos, lo que suma cerca de mil millones de pesos disponibles en créditos con tasas preferenciales.

A su vez, Leonardo Poblete Galván, titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nacional Financiera y Banco de Comercio Exterior, subrayó que esta coordinación impulsa la reactivación económica regional y fortalece la prosperidad compartida entre estado y federación.

“El propósito del programa es claro: brindar apoyo a empresas de los sectores manufacturero, servicios, comercio, turismo y más, con al menos dos años de operación y un buen historial crediticio. Estas condiciones dan certidumbre y convierten el financiamiento en una herramienta estratégica de crecimiento”, afirmó.

El anuncio fue presentado ante representantes de cámaras empresariales, integrantes del Consejo de Inversiones y autoridades del municipio de Cuernavaca, encabezadas por José Luis Urióstegui Salgado.

