Cuernavaca, Mor.- Con una bolsa acumulada de 631 millones de pesos, la gobernadora Margarita González Saravia puso en marcha el programa Impulso Morelos NAFIN, una alianza estratégica con Nacional Financiera para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de proteger empleos en todo el territorio estatal.

La mandataria estatal presentó este esquema de financiamiento dirigido a personas físicas con actividad empresarial y a personas morales formalmente constituidas, con al menos dos años de operación y buen historial crediticio.

Este programa forma parte del Plan México, una estrategia nacional orientada a fortalecer el desarrollo regional, promover la inversión productiva, impulsar la relocalización de industrias y consolidar cadenas de valor que detonen crecimiento en el país.

En este sentido, Margarita González Saravia destacó que el programa facilita el acceso a créditos en condiciones competitivas para capital de trabajo y adquisición de activos fijos, lo que permitirá a las empresas mantener operaciones, ampliar capacidades e impulsar su crecimiento, con respaldo del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Queremos que estos cinco años sean una etapa de desarrollo económico muy importante en el estado de Morelos; esto se complementa con programas federales y estatales para que las industrias que buscan ampliarse lo hagan, y quienes desean instalarse lo puedan concretar”, puntualizó la gobernadora.

Fortalecen el desarrollo regional en Morelos con programa financiero. Foto: Especial

Por su parte, José Víctor Sánchez Trujillo, secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, señaló que esta alianza con Nacional Financiera representa un respaldo significativo para las y los empresarios; asimismo, recordó que el Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos) dispone de cerca de 300 millones de pesos, lo que suma cerca de mil millones de pesos disponibles en créditos con tasas preferenciales.

A su vez, Leonardo Poblete Galván, titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nacional Financiera y Banco de Comercio Exterior, subrayó que esta coordinación impulsa la reactivación económica regional y fortalece la prosperidad compartida entre estado y federación.

“El propósito del programa es claro: brindar apoyo a empresas de los sectores manufacturero, servicios, comercio, turismo y más, con al menos dos años de operación y un buen historial crediticio. Estas condiciones dan certidumbre y convierten el financiamiento en una herramienta estratégica de crecimiento”, afirmó.

El anuncio fue presentado ante representantes de cámaras empresariales, integrantes del Consejo de Inversiones y autoridades del municipio de Cuernavaca, encabezadas por José Luis Urióstegui Salgado.

