Cuernavaca, Mor.- Casandra “N”, identificada como Ministerio Público activo en la CDMX, fue detenida por ayudar en la evasión de su pareja sentimental José Antonio “N” de 36 años de edad, cuando recibía atención médica en un nosocomio, custodiado por un elemento de la Policía Preventiva municipal.

José Antonio y otro hombre están acusados de intento de homicidio porque el viernes pasado irrumpieron en un domicilio, apuntaron a la cara del jefe de familia, cortaron cartucho y accionaron el arma, pero la pistola se encasquilló.

El abogado de las víctimas, Eduardo Núñez, contó que los propietarios de la casa forcejearon con los delincuentes y lograron detenerlos. Luego llamaron a la Policía Preventiva y se los entregaron, en flagrancia.

El lunes se fijó la prisión preventiva para uno de ellos, mientras que a José Antonio le quedó pendiente el proceso por la atención médica que recibía en la Clínica “Aguilar”, situada frente a la Fiscalía Regional Oriente.

El Ayuntamiento de Cuautla, cuyo policía custodiaba al detenido, informó que una mujer y un hombre ingresaron a la clínica para visitar al detenido porque era su familiar.

“Minutos más tarde, la femenina, de manera aprensiva, distrajo de sus funciones al elemento, haciéndole diversos cuestionamientos e incluso identificándose como funcionaria de la Ciudad de México.

“Posteriormente, ante el señalamiento de una de las enfermeras, le refirieron al elemento policiaco que el detenido ya no se encontraba en la habitación, por lo que en primera acción el mismo elemento aseguró a la femenina y posteriormente solicitó el apoyo de más elementos para la búsqueda y localización, esto con resultados negativos”, informó el Ayuntamiento de Cuautla en un comunicado.

El abogado Núñez contó que la mujer, identificada ahora como Casandra “N” ingresó la ropa con la que el detenido salió del nosocomio confundido como personal médico.

Bajó las escaleras, atravesó la clínica, salió caminando entre 10 policías, se subió a un vehículo y se dio a la fuga”, afirmó.

El abogado pidió a la Fiscalía General del Estado protección para las víctimas y permitir la coadyuvancia a sus abogados, por en estos momentos circulan en redes sociales las fotografías de los vehículos de las víctimas, de sus placas, y eso es grave porque el principal agresor está libre, dijo.

El Ayuntamiento de Cuautla informó que Casandra “N” y el elemento policial fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los fines legales que procedan.

De acuerdo con versiones ministeriales, el hombre sustraído de la acción de la justicia es originario de la CDMX, donde cuenta con historial de antecedentes penales en la zona centro de país.

