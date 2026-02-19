Cuernavaca. - Un elemento policiaco adscrito al municipio de Cuautla fue asesinado esta mañana en el poblado contiguo de Anenecuilco, municipio de Ayala, luego de ser atacado a balazos cuando circulaba en su motocicleta.

En este año van seis elementos asesinados, entre ellos dos agentes ministeriales, un policía de Tránsito, dos policías preventivos y un exmando operativo de la extinta Comisión Estatal de Seguridad.

Los primeros reportes refieren que alrededor de las 07:00 horas, vecinos de la calle Canal San Miguel llamaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Al sitio acudieron corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia, quienes encontraron al oficial tendido sobre la calle con heridas por proyectil.

Paramédicos que brindaron atención confirmaron que el uniformado ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones sufridas.

Trascendió que presuntamente el agente acababa de concluir su turno laboral al momento del ataque.

La zona fue resguardada por elementos de seguridad mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para iniciar la carpeta de investigación.

Por otra parte, en el municipio de Temixco, zona metropolitana de Cuernavaca, un hombre resultó lesionado tras un ataque a balazos registrado la noche del miércoles, en la colonia Emiliano Zapata.

Elementos policiacos acudieron al lugar y, al arribar, localizaron a un hombre tirado sobre la calle con visibles manchas de sangre en el cuerpo.

A un costado se encontraba una motocicleta color negro, también caída.

El lesionado refirió a los agentes que dos sujetos a bordo de una motocicleta le realizaron las detonaciones para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido. Paramédicos brindaron atención al afectado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

afcl/LL