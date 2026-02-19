Culiacán. - En la colonia 21 de Marzo, en la parte sur-oriente de Culiacán, hombres armados dispararon contra una vivienda y vehículos estacionados sobre la calle José María Patoni, por lo que una joven mujer de nombre Raquel “N”, de 27 años, resultó herida por esquirlas, por lo que tuvo que ser hospitalizada.

Los ataques a casas y negocios volvieron a presentarse en las últimas 24 horas en diversos puntos de la capital del estado, en uno de estos actos, la joven que se encontraba sentada en la puerta principal de la vivienda blanco de disparos, pese a que busco refugio, resultó con lesiones en piernas y manos por esquirlas.

Según la información, personas armadas llegaron frente a una de las viviendas de la calle José María Patoni, muy cerca de una escuela primaria, y sacaron armas de fuego automáticas las cuales las accionaron contra la fachada del inmueble y tres vehículos estacionados en el exterior, los cuales resultaron con diversos daños.

Elementos del Ejército y la Policía Estatal Preventiva se presentaron el en lugar de los hechos y le brindaron ayuda a la joven Raquel “N” cuyo estado de salud es estable ya que solo presentó heridas por esquirlas.

Poco antes de este hecho, en una pequeña plaza comercial ubicada por la avenida Venustiano Carranza y Ángel Flores, en el segundo cuadro de la capital del estado, una boutique y un negocio de ropa deportiva fueron blanco de disparos de armas de fuego, sin que se reportaran personas heridas.

