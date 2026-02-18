Ciudad del Carmen, Campeche.- Policías municipales detuvieron y golpearon a un hombre identificado como Aramis González Barrera, quien durante desfile de carnaval vistió una botarga en alusión a Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores.

La botarga semejante a la figura del sobrino de la mandataria morenista, quien no tiene ningún cargo en el gabinete, causó risas entre la concurrencia al tercer y último día del carnaval, ya que Sánchez Sansores apodado "Seso loco", es conocido como asesor político de su tía y se dice aspirante morenista a sucederla.

El hombre siguió caminando y repartiendo pelotas a los asistentes. Minutos después, lo sometieron policías municipales y lo trasladaron al centro penitenciario, de donde salió libre al pagar una multa de 4 mil pesos.

Familiares de González Barrera, detallaron que lo remitieron a la cárcel pública luego de que personal de Protección Civil le ordenó quitarse el disfraz y no lo hizo.

🚨🇲🇽Ojos en Campeche👇🏻



Sigue el abuso de poder de los Sansores



Una salvajada en el carnaval en la isla del Carmen. Y solo se refiere a la imagen de Gerardo Sánchez Sansores. Aún siguen procesados los que participaron en una parodia en el carnaval. Los jóvenes no tienen derecho… pic.twitter.com/aAtjkuRWPh — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ ✖️ (@Mr_Civico) February 18, 2026

¿Quién es Gerardo Sánchez Sansores"

El sobrino de la mandataria es conocido en Campeche por su injerencia en muchos de los temas políticos de la localidad.

En julio de 2022, Sánchez Sansores fue exhibido en un par de audios en los que presuntamente pidió un moche de “80 milloncitos de pesos” a cambio de la autorización de los permisos de construcción en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México cuando su tía era alcaldesa de Álvaro Obregón.

"Aquí debe haber unos 5 o 10 millones para que yo te suelte la licencia y si no, te avientas unos tres o cinco años más en los que tú no construyes, eso en un área donde no se permite construir. Cualquier cabrón que quiera hacer un edificio que necesite un permiso, tú ve y pregunta, óyeme tengo tal predio, quiero sacar una licencia y el permiso te cuesta por punto uno”, se escucha en la grabación.

Gerardo Sansores ha expresado su interés de contender por la gubernatura de Campeche en 2027. (Foto: especial)

Sánchez Sansores ha expresado su interés de contender por la gubernatura de Campeche en 2027, incluso en sus redes sociales.

Según medios locales, el "Seso loco" se ostenta como asesor político de la mandatarios estatal y se le ha visto acompañarla en reuniones privadas.

El pasado 13 de enero durante la transmisión del "Martes del Jaguar", Sansores afirmó que no apoyaría la candidatura de ningún familiar.

“Morena decidió a través de su Congreso que no permitirá el nepotismo en ningún cargo de elección popular y, por lealtad a los principios de Morena, pero sobre todo por una convicción personal, no apoyaré candidaturas para cargos de elección popular a ningún hijo o sobrino, para que no se confundan, por favor”, expuso.

aov/cr