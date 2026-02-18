Culiacán, Sin.- La capital del estado fue escenario de una larga cadena de hechos de violencia, en los que fueron asesinadas seis personas, entre ellos, una mujer y un menor de edad y tres inmuebles, fueron blanco de ataques a balazos, entre ellas el hogar del líder de los burócratas de Culiacán, Homar Salas Gastelum.

Sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en la comunidad conocida como el Diez, dos personas del sexo masculino identificados como Alejandro “N”, de 41 años y Jesús Ramón, fueron privados de la vida con disparos, frente a un negocio de venta de pollos, en el ataque un menor de 15 años resultó herido.

A espaldas del panteón de la colonia la Lima, frente a Ciudad Universitaria, un adolescente de nombre, Lucas “N” de 15 años de edad, fue asesinado de varios disparos, sin que sus agresores fueran detenidos por las autoridades.

En el interior de una vivienda de la colonia Francisco Alarcón, fue privado de la vida una persona del sexo masculino, de nombre Isidro “N”, de 55 años de edad, cuyos agresores lograron entrar a su hogar, ubicado por la calle Cerrito de los Hoyitos.

A un costado de un terreno baldío de la calle República de Uruguay, de la colonia Humaya, fue localizado el cuerpo de una mujer, de unos 40 años de edad, la cual presentaba impactos de bala, sin que se localiza entre sus ropas alguna identificación.

Sobre el cuerpo encontrado atado de pies y manos, envuelta en plásticos, fue identificado como una mujer de nombre, Brianda Raquel “N, sin que se conozca su identidad.

En la nueva escalada de violencia registrada en Culiacán, durante el transcurso de este miércoles, dos residencias y un negocio fueron blanco de disparos de armas automáticas, una de ellas es propiedad del líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas Gastelum

El hogar de Salas Gastelum, electo el pasado viernes, como nuevo líder sindical de los burócratas municipales con mil 785 votos, contra mil 349 de su competidora, Zayda Flores Manjarrez, ubicado por la calle 10, del fraccionamiento las Brisas, en la capital del estado recibió más de cien impactos de bala en fachada, puertas y ventanas.

Casi en forma simultánea, por la calle ciudad de Mérida, del fraccionamiento las Quintas, en una acción similar, otro inmueble resultó con daños en puertas y ventanas, por decena de impactos de armas de fuego.

Un negocio ubicado en una pequeña plaza comercial de la avenida Carranza, en el segundo cuadro de la ciudad, fue blanco de disparos de armas de fuego sin que se registraran personas lesionadas.

