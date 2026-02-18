Hermosillo, Sonora.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora anunció que se suma a la búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años, -madre de la conductora del programa “Today”, Savannah Guthrie- desaparecida desde el pasado 31 de enero en Tucson, Arizona.

La líder del colectivo de búsqueda informó a EL UNIVERSAL que la periodista le pidió ayuda porque "la página tiene muchísima credibilidad no sólo en el país sino en el mundo entero y nos solicitó el apoyo para difundir".

"Entre más entre más gente sepa, entre más visible sea es mejor para todos y esperamos que esto sirva para que la gente que la tenga, la devuelva".

La esperanza de encontrarla es lo que nos mantiene a todos para encontrar a nuestros desparecidos, externó Cecy Flores.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Nancy Guthrie fue vista por última vez en su domicilio en Catalina Foothills, en Tucson, Arizona. Su desaparición fue reportada luego de que no acudiera a la iglesia el domingo por la mañana, como era su costumbre.

El FBI, a través de su oficina en Phoenix, recordó que existe una recompensa de hasta 100 mil dólares por información que conduzca a la localización de Nancy y/o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición.

El sospechoso es descrito como un hombre de entre 5’9” (1.79 metros) y 5’10” (1.80 metros) de estatura, de complexión media.

El FBI no descarta que la adulta mayor haya sido trasladada a México días después de su secuestro, incluso a territorio sonorense. Detectives del caso han recibido correos electrónicos anónimos que sugieren que Nancy pudo haber sido llevada al sur de la frontera.

Según reportes difundidos en medios estadounidenses, la agencia federal ya notificó a autoridades mexicanas para que estén atentas ante cualquier indicio que permita localizarla.

No obstante, tras revisar cámaras de la Patrulla Fronteriza y otros dispositivos electrónicos en la zona, las autoridades concluyeron que la mujer no cruzó inmediatamente después del secuestro.

La hipótesis plantea que el traslado, en caso de haberse realizado, ocurrió días después y por medios que no activaron los sistemas de vigilancia.

Hasta el momento, autoridades mexicanas no han informado públicamente si participan formalmente en el operativo de búsqueda.

Sin teoría principal tras casi tres semanas

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señalaron que no se ha solicitado una colaboración formal.

Mientras tanto, la desaparición de Nancy Guthrie suma 18 días sin que exista una teoría principal sobre lo ocurrido.

El caso ha generado atención nacional e internacional, no sólo por el perfil público de su hija, sino por la creciente posibilidad de que el rastro de la investigación cruce la frontera.

