Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio "no es nada fuera de lo normal", dice Laura Itzel Castillo

"Si no hay solución, se para la conducción" Trabajadores del Metro marchan al Zócalo de CDMX; exigen recursos para mantenimiento

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

El "Mini Lic" es condenado por fentanilo en EU; enfrenta prisión y se complica su figura como testigo protegido

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

Ciudad Juárez.- Con un operativo se busca dar con el paradero de Octavio Moncada Leyva, quien es el presidente seccional de Las Varas, municipio de Madera, en el estado de Chihuahua, y quien se encuentra desde el 06 de enero de 2026.

Según lo que se ha informado, el presidente Seccional desaparecido se dirigía hacia la cabecera municipal de Madera, donde sostendría una reunión con el alcalde Arnoldo Jáquez, sin embargo, hasta el momento se .

Durante este día, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, dio a conocer que mantiene un operativo permanente de búsqueda para dar con el paradero de Octavio M. L.

Elementos de seguridad buscan al presidente Seccional de Las Varas en Chihuahua (04/02/2026). Foto: Especial
Los trabajos que se realizan están a cargo de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, a través de recorridos, instalación de filtros de revisión y el seguimiento a la carpeta de investigación por el delito de .

De acuerdo con lo que se detalló, en la investigación se hace uso de las tecnologías para la revisión y seguimiento de comportamientos telefónicos, además de entrevistas, con la finalidad de obtener indicios que lleven a su localización.

Hasta el momento no se tiene información sobre el móvil de la desaparición ni mayor información al respecto por parte de las autoridades.

Operativo de búsqueda en Las Varas, Chihuahua (04/02/2026). Foto: Especial
