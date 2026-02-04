Ciudad Juárez.- Con un operativo se busca dar con el paradero de Octavio Moncada Leyva, quien es el presidente seccional de Las Varas, municipio de Madera, en el estado de Chihuahua, y quien se encuentra desaparecido desde el 06 de enero de 2026.

Según lo que se ha informado, el presidente Seccional desaparecido se dirigía hacia la cabecera municipal de Madera, donde sostendría una reunión con el alcalde Arnoldo Jáquez, sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero.

Durante este día, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, dio a conocer que mantiene un operativo permanente de búsqueda para dar con el paradero de Octavio M. L.

Elementos de seguridad buscan al presidente Seccional de Las Varas en Chihuahua (04/02/2026). Foto: Especial

Lee también Detienen a exjefe policiaco de Tlaltenango, Zacatecas, por secuestro agravado; contaba con una orden de aprehensión

Los trabajos que se realizan están a cargo de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, a través de recorridos, instalación de filtros de revisión y el seguimiento a la carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad.

De acuerdo con lo que se detalló, en la investigación se hace uso de las tecnologías para la revisión y seguimiento de comportamientos telefónicos, además de entrevistas, con la finalidad de obtener indicios que lleven a su localización.

Hasta el momento no se tiene información sobre el móvil de la desaparición ni mayor información al respecto por parte de las autoridades.

Operativo de búsqueda en Las Varas, Chihuahua (04/02/2026). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr