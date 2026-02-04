Zacatecas.- La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó que durante un despliegue operativo y al ejecutar varias órdenes de cateo se detuvo a Juan Diego 'N', quien apenas hace cinco días aún se desempeñaba como jefe policiaco del municipio de Tlaltenango, a quien se le imputa el delito de secuestro agravado.

Aunque la autoridad no ha dado mayores detalles del caso, sólo informó que la madrugada de este martes se ejecutaron unos cateos, donde se logró la detención del exdirector que tenía girada una orden de aprehensión en su contra, en cuyo operativo participaron elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con Policía Estatal, Defensa, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al transcurrir las horas de los cateos, finalmente se confirmó que unos de los detenidos es el exdirector de la policía de Tlaltenango, sin embargo, también ha llamado la atención que, el pasado 30 de enero, en sus redes sociales, el alcalde Francisco Delgado Miramontes, informó que había realizado un cambio de mando en la Dirección de Seguridad Pública Municipal y anunció la salida de Juan Diego “N” y dio la bienvenida al nuevo director de nombre Noel.

En las primeras declaraciones que ha dado el alcalde ha mencionado que este relevo obedeció “a una petición ciudadana”, pero, no aclaró si previamente tuvo conocimiento de que a su excolaborador se le investigaba por el delito de secuestro agravado.

Ha trascendido que Juan Diego “N” no es la primera vez que ha desempeñado este cargo en Tlaltenango, ya que estuvo en otras administraciones municipales, incluso, se le ha relacionado con el expresidente municipal de Tlaltenango, Miguel Varela, quien hoy se desempeña como alcalde de la capital de Zacatecas, de extracción panista.

Ducha de detención emitida por la FGJE de Zacatecas (04/02/2026). Foto: Especial

Cabe mencionar que actualmente Tlatenango es gobernado por un alcalde que pertenece al partido Morena.

Este lugar es uno de los municipios más importantes que se ubican al sur de la entidad, colindante con la región del estado de Jalisco, pero, hasta el momento, es uno de los ayuntamientos que no han firmado convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como ha ocurrido con una veintena de municipios que las autoridades estatales han catalogado como prioritarios dentro de la estrategia de seguridad, con cuyo acuerdo permite acordar en conjunto la designación de jefes policiales para que sean perfiles de la Policía Estatal Preventiva.

Cabe mencionar que este año, en Zacatecas ya se inició el proceso para la aplicación el modelo de Mando Único Policial en los 58 municipios de la entidad, debido a que el pasado 16 de enero se constituyó la Conferencia de Seguridad Pública Municipal del Estado que será el nuevo órgano que integrará a todos los jefes policiacos que quedarán bajo los mandos estatales.

