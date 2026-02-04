“Tigre” es un lomito de Nayarit que fue agredido recientemente por un sujeto que lo lanzó desde las gradas en una plaza de toros provocándole lesiones en la cadera. El hecho quedó documentado en un video que circuló en redes sociales y que provocó el enojo de la sociedad y el reclamo de justicia.

De acuerdo con información divulgada, la agresión ocurrió en la plaza de toros Heriberto Jara en el municipio de Ahuacatlán, donde un sujeto presuntamente lanzó al perrito color café y de talla mediana hacia el ruedo desde una altura de aproximadamente cuatro metros y a una distancia de cinco metros, informó el refugio Salvando Huellitas Ixtlán, quien rescató y continúa atendiendo a “Tigre”.

La agresión habría ocurrido a finales del mes de enero, pero se ha hecho viral recientemente tras la publicación de un video donde se observa a varias personas reunidas alrededor del ruedo cuando de pronto se observa que el lomito cae al suelo y huye asustado arrastrando las patas traseras.

En otra grabación se aprecia a “Tigre” ya rescatado, acostado sobre una cobija y con una venda alrededor de la cadera. Quien lo graba le mueve las patas quizá para ver el daño que tienen.

El refugio Salvando Huellitas Ixtlán se ha hecho cargo del cuidado de “Tigre” y ha estado informando sobre su estado de salud a través de su cuenta de Facebook.

En su último reporte señaló que de acuerdo a la última radiografía que se le tomó a su cadera, esta no salió fracturada tras la caída por lo que será llevado nuevamente a una valoración médica.

“Este pobre animalito está sufriendo y con un futuro incierto. Queremos justicia para ‘Tigre’. Fue agredido con alevosía y ventaja, lo usaron de burla”.

Pese a que anteriormente se había señalado que Tigre se estaba recuperando, ya que había mostrado mejor apetito, ya se podía acostar mejor y doblar sus patitas, este miércoles se mencionó que no quizo cenar.

Identifican a presunto agresor de Tigre

A través de redes sociales también se comenzó a difundir la presunta identidad del responsable del maltrato animal, quien es identificado como Javier Sánchez y presuntamente es servidor público en el Gobierno de Ahuacatlán.

De acuerdo con el refugió, el agresor de Tigre argumentó que lo quiso morder y por eso lo aventó, sin embargo, el perrito no necesita ser sometido para recibir su tratamiento, que consiste en una inyección directo en su vena, por lo que es una mentira que sea agresivo.

Fotos: Refugio Salvando Huellitas Ixtlán

