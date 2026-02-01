Reportan estable a “Lobito” tras cirugía ortopédica; perrito fue lanzado de escalera de 15 metros en Naucalpan

¡Buenas noticias! "Lobito", el perrito callejero víctima de un presunto acto de maltrato animal en Naucalpan de Juárez, Estado de México, ya se encuentra en recuperación tras una cirugía ortopédica crucial para mejorar su estado de salud.

El caso del can se hizo viral hace unos días, luego de que se difundiera a través de redes sociales el video de la agresión hacia el perrito. En las imágenes se mostraba cómo Lobito fue lanzado por unas escaleras de alrededor de 15 metros de altura en la colonia San Lorenzo Totolinga del municipio.

De acuerdo con testimonios de locales, el sujeto que agredió a Lobito lo tomó y lo arrojó al vacío de la estructura con supuestas intensiones de terminar con su vida, luego de que su mascota -un can de raza pitbull- atacara y lesionara al perrito callejero.

Lobito fue rescatado por autoridades del municipio y ya se encuentra en su proceso de recuperación. Foto: X

El suceso fue captado por cámaras de vigilancia vecinales y gracias a las denuncias ciudadanas, autoridades del municipio atendieron el caso.

Reportan estable a "Lobito" tras someterlo a cirugía de cadera

De acuerdo con reportes de la asociación civil "Mundo Patitas", el can sufrió fracturas severas a la cadera y una luxación en la cabeza del fémur.

El pasado 30 de enero el grupo animalista informó que, tras una cuidadosa evaluación por ser un perrito geriátrico -de alrededor de 10 años-, Lobito fue sometido a una exitosa cirugía de cadera y que su recuperación tardará aproximadamente ocho semanas.

La cirugía de cadera de Lobito fue exitosa y ahora se encuentra en reposo absoluto para que las fracturas solden por sí mismas. Foto: X

"Mundo Patitas" es la asociación que tomó el caso de Lobito inmediatamente después del incidente, transportó al perrito a un hospital veterinario en la colonia Popotla en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México; y actualmente está buscando cooperaciones para solventar los gastos de la atención médica para la mascota.

Los responsables del grupo animalista han informado que, en cuanto termine su recuperación, Lobito será puesto en adopción para encontrar un hogar donde reciba los cuidados apropiados y mucho cariño.

