Perrito “Lobito” se recupera tras ser aventado por escalera de 15 metros en Naucalpan; permanece bajo resguardo

En el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, un nuevo presunto caso de maltrato animal, ocurrido en la colonia San Lorenzo Totolinga, ha llamado la atención de miles de personas, causando indignación y exigencias de justicia a las autoridades.

Cámaras vecinales de la localidad captaron el momento en el que un sujeto lanza a un perrito callejero por unas escaleras de alrededor de 15 metros de altura. En las imágenes, se ve al hombre levantar al animal y lanzarlo al vacío de la estructura, contra la cual impacta fuertemente y resulta visiblemente lesionado.

De acuerdo con declaraciones de los vecinos, "Lobito" es un perro callejero conocido, de entre 12 y 15 años de edad, totalmente inofensivo y muy querido; por lo que diversos habitantes de la zona acudieron a auxiliarlo inmediatamente después del suceso.

Lee también ​​¿Cuáles son las señales que dan los gatos antes de morir?; reconoce los comportamientos clave

😡🐕‼️SUJETO LANZA A PERRITO DE 15 AÑOS POR ESCALERAS EN NAUCALPAN‼️🪜🚨



🟡 Vecinos de la colonia San Lorenzo Totolinga, en #Naucalpan, #Edoméx, denunciaron que un hombre arrojó intencionalmente por unas escaleras a “Lobito”, un perro de aproximadamente 15 años.

Afortunadamente… pic.twitter.com/NIplWDTKGA — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) January 29, 2026

¿Qué desencadenó la agresión contra Lobito?

Según testimonios de los residentes de la zona, la agresión no fue un evento aislado y ocurrió luego de que un perro pitbull atacara y lesionara a Lobito momentos antes.

El dueño de la mascota agresora, lejos de atender a Lobito por sus heridas, lo tomó y lo arrojó por las escaleras en un presunto intento de terminar con su vida.

En el video, que fue difundido y se volvió viral a través de redes sociales, se observa el momento en el que el animal recibe el impacto inicial y rueda durante varios segundos por las escaleras, terminando al fondo de la estructura sin poder levantarse y con lesiones visibles.

Los vecinos pidieron ayuda a las autoridades del municipio, tanto para atender a Lobito como para ubicar al agresor y ejercer las represalias correspondientes contra el sujeto por maltrato animal.

Lee también ¿La segunda Luna de la Tierra?; lo que realmente es el objeto 2025 PN7, según astrónomos

Lobito tras ser rescatado por la Coordinación de Bienestar Animal del municipio. Foto: Captura de pantalla de X

Lobito se encuentra en recuperación tras intervención de autoridades de Naucalpan

Personal de la Coordinación de Bienestar Animal del municipio de Naucalpan acudió al lugar del incidente para intervenir y trasladar al animal.

El presidente municipal, Isaac Montoya, compartió a sus redes sociales un comunicado, en el que condena enérgicamente el suceso, calificando al agresor como un "desadaptado" que cometió un acto cruel e inhumano.

Montoya afirmó que se está trabajando con esfuerzo para asegurar la buena recuperación de Lobito, quien, de acuerdo con diversos reportes, cuenta con lesiones severas de cadera y probablemente necesitará una cirugía.

El edil también reconoció el apoyo de la organización Mundo Patitas en el rescate del animal y agradeció la participación ciudadana en el caso e incentivó a que se procure y respete la integridad y la vida de los seres sintientes. Asimismo, afirmó que se está trabajando en las investigaciones para que este suceso no quede impune y se sancione conforme lo dictado por la ley.

Rescate de Lobito 💪🐾



El Gobierno de Ciudad Naucalpan, a través de la Coordinación de Bienestar Animal, atendió de manera inmediata un caso de presunto maltrato animal, brindando protección y atención veterinaria a Lobito, quien ya se encuentra bajo resguardo y recibiendo los… pic.twitter.com/sTcoKL1kJq — Isaac Montoya (@isaacsolar) January 28, 2026

También te interesará:

Sarampión en México: ¿dónde y cómo puedes vacunarte contra el virus?

¿Te pueden revisar tu ticket al salir de una tienda?; esto dice Profeco

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu