¿La segunda Luna de la Tierra?; lo que realmente es el objeto 2025 PN7, según astrónomos

La idea de que la Tierra tenga más de una luna suele generar confusión, pero para la astronomía moderna este fenómeno no es nuevo. El objeto denominado 2025 PN7, una roca espacial de tamaño comparable al de un edificio, fue identificado recientemente como una cuasi-luna, es decir, un cuerpo que órbita alrededor del Sol, pero cuya trayectoria lo mantiene ligado gravitacionalmente a la Tierra durante largos periodos.

De acuerdo con astrónomos especializados en dinámica orbital, este tipo de objetos revela que el vecindario cósmico terrestre es mucho más activo de lo que aparenta a simple vista.

Según explicó Ben Sharkey, astrónomo de la Universidad de Maryland, este tipo de hallazgos “obliga a reconsiderar una visión ordenada y estática del Sistema Solar”, ya que demuestra que pequeños cuerpos pueden compartir la órbita terrestre durante décadas sin convertirse en satélites verdaderos.

¿Qué es realmente una cuasi-luna?

Las cuasi-lunas son objetos que orbitan al Sol en un periodo casi idéntico al de la Tierra. Desde la perspectiva terrestre, describen un movimiento en bucle que da la impresión de que giran alrededor del planeta, aunque en términos estrictos no están gravitacionalmente ligados como la Luna. De acuerdo con datos del Minor Planet Center y del Instituto de Ciencias Planetarias (Planetary Science Institute), la Tierra cuenta actualmente con al menos siete cuasi-lunas identificadas.

El objeto 2025 PN7 fue detectado por el sistema Pan-STARRS en Hawái y, según análisis orbitales, mantiene esta configuración desde mediados del siglo XX. Su tamaño estimado oscila entre los más pequeños de su clase, lo que explica por qué pasó desapercibido durante tanto tiempo. Estas rocas solo pueden observarse con telescopios capaces de captar la débil luz solar reflejada en objetos de rápido movimiento.

Grigori Fedorets, astrónomo de la Universidad de Turku, señala que la detección de estos cuerpos “depende directamente del avance tecnológico”, ya que la mayoría son demasiado pequeños para ser vistos con instrumentos tradicionales.

Mini lunas, origen y relevancia científica

A diferencia de las cuasi-lunas, las llamadas mini lunas sí son capturadas temporalmente por la gravedad terrestre. Su permanencia es breve, generalmente inferior a un año, y sus órbitas resultan inestables. Hasta ahora, los científicos solo han confirmado la observación directa de cuatro mini lunas, según estudios publicados por la revista especializada Icarus.

El origen de estos objetos sigue en debate. De acuerdo con investigaciones del Planetary Science Institute y de la Universidad de Maryland, algunos podrían proceder del cinturón principal de asteroides, desplazados hacia el interior del Sistema Solar por interacciones gravitacionales con Júpiter. Otros análisis espectroscópicos, como los realizados sobre la cuasi-luna Kamoʻoalewa, sugieren que ciertos objetos presentan una composición más cercana a la de la Luna, lo que apunta a fragmentos desprendidos tras antiguos impactos.

Estos cuerpos representan una oportunidad única para estudiar la mecánica celeste en tiempo real. Según Kat Volk, científica planetaria del Planetary Science Institute, observar cuasi-lunas “permite entender procesos orbitales que en otras regiones del Sistema Solar ocurren en escalas de tiempo mucho más largas”.

Aunque el término “segunda luna” resulta atractivo, los astrónomos coinciden en que 2025 PN7 no cumple con los criterios de un satélite natural permanente. Sin embargo, su presencia confirma que la Tierra viaja acompañada por una población cambiante de pequeños cuerpos, recordando que el Sistema Solar cercano sigue siendo dinámico y, en gran medida, todavía desconocido.

