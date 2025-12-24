La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la ejecución de tres órdenes de aprehensión en contra de Héctor “N”, Mónica “N” y Everardo “N”, por su probable participación en el delito de secuestro agravado en perjuicio de una mujer comerciante, ocurrido el 27 de julio de 2016 en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el Comunicado de prensa 360, emitido por la Dirección General de Comunicación Social, la víctima fue privada ilegalmente de la libertad cuando se dirigía a realizar trámites bancarios. Posteriormente, sus familiares recibieron llamadas telefónicas de personas que se identificaron como integrantes de un grupo delictivo, quienes exigieron dos millones de pesos a cambio de su liberación, lo que derivó en la entrega de un pago parcial.

Como resultado del trabajo de inteligencia y del análisis de información recabada durante la investigación, se logró establecer la probable participación de los tres imputados, quienes presuntamente trasladaron a la víctima a una casa de seguridad. Con base en los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes.

La FGJCDMX detalló que Héctor “N” y Mónica “N” ya se encuentran privados de la libertad por otro proceso penal relacionado con un secuestro distinto, por lo que les fue notificada la orden de aprehensión por este caso. En tanto, Everardo “N” fue localizado y detenido el pasado 23 de diciembre en la colonia Ampliación Emiliano Zapata, en la alcaldía Iztapalapa, tras diversas diligencias realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la Ciudad de México y otras entidades.

El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien en audiencia inicial determinará su situación jurídica.

