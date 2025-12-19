La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó de la desarticulación de una célula criminal presuntamente dedicada a la extorsión, tras la aprehensión de cuatro de sus integrantes, entre ellos una mujer identificada como Monserrat “N”, detenida recientemente en el Estado de México.

De acuerdo con la autoridad, la investigación se inició por hechos registrados a partir del 29 de mayo de 2024 en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán, donde un profesor de 60 años fue víctima de un esquema de extorsión continuada. El afectado recibió llamadas telefónicas de sujetos que, bajo amenazas de causar daño a él y a su familia, le exigieron diversas cantidades de dinero.

En un primer contacto, un individuo que se identificó como “Betito Faso” instruyó a la víctima para entregar 70 mil pesos en efectivo en un punto de la colonia Ajusco, a una persona que se desplazaba en motocicleta. Posteriormente, otros sujetos continuaron con las intimidaciones, entre ellos uno que se presentó como “M84”, quien aseguró pertenecer a un grupo delictivo encabezado por “Chucho Macedo”.

Como consecuencia de estas amenazas, el profesor realizó múltiples depósitos bancarios por un monto aproximado de 390 mil pesos en diversas cuentas, presuntamente utilizadas por la célula criminal. Entre las cuentas investigadas se encuentran algunas a nombre de Erika “N”, María “N”, Iram “N” y Monserrat “N”, lo que permitió a la Fiscalía acreditar su probable participación y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

La FGJCDMX detalló que en octubre de 2025 fueron aprehendidos y vinculados a proceso Erika “N”, María “N” e Iram “N” por el delito de extorsión. En tanto, el pasado 18 de diciembre, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cumplimentaron la orden de aprehensión contra Monserrat “N” en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

La imputada fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica en las próximas audiencias.

La Fiscalía capitalina reiteró su compromiso de combatir el delito de extorsión mediante investigaciones sólidas y la coordinación interinstitucional, con el objetivo de proteger a las víctimas y fortalecer la seguridad en la Ciudad de México. Asimismo, recordó que, conforme al marco legal vigente, las personas señaladas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia definitiva emitida por la autoridad judicial competente.

