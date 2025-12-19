Más Información

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

Departamento de Justicia de EU activa portal con documentos del caso Epstein; libera registros judiciales y fotografías

Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

Los 51 menores de edad que se encuentran resguardados en el Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas (CET) de la (FGJ) disfrutaron de una

La FGJ aseguró que las niñas y niños del CET participaron en cantos, bailables y presenciaron un espectáculo con motivo de las .

Los menores recibieron regalos, aguinaldos y prendas de vestir. Foto: Especial.
De igual forma se organizó una cena para los menores, recibieron regalos, aguinaldos y prendas de vestir, incluidos suéteres alusivos a la navidad, los cuales fueron regalados por integrantes de diversas coordinaciones generales de la Fiscalía.

La dependencia informó que durante la posada estuvieron presentes familiares de las 51 niñas y niños, personal de la Secretaría de las Mujeres y del Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México.

