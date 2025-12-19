Más Información
Los 51 menores de edad que se encuentran resguardados en el Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas (CET) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) disfrutaron de una posada y cena navideña.
La FGJ aseguró que las niñas y niños del CET participaron en cantos, bailables y presenciaron un espectáculo con motivo de las fiestas de fin de año.
De igual forma se organizó una cena para los menores, recibieron regalos, aguinaldos y prendas de vestir, incluidos suéteres alusivos a la navidad, los cuales fueron regalados por integrantes de diversas coordinaciones generales de la Fiscalía.
La dependencia informó que durante la posada estuvieron presentes familiares de las 51 niñas y niños, personal de la Secretaría de las Mujeres y del Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México.
