Los 51 menores de edad que se encuentran resguardados en el Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas (CET) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) disfrutaron de una posada y cena navideña.

La FGJ aseguró que las niñas y niños del CET participaron en cantos, bailables y presenciaron un espectáculo con motivo de las fiestas de fin de año.

Los menores recibieron regalos, aguinaldos y prendas de vestir. Foto: Especial.

De igual forma se organizó una cena para los menores, recibieron regalos, aguinaldos y prendas de vestir, incluidos suéteres alusivos a la navidad, los cuales fueron regalados por integrantes de diversas coordinaciones generales de la Fiscalía.

La dependencia informó que durante la posada estuvieron presentes familiares de las 51 niñas y niños, personal de la Secretaría de las Mujeres y del Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México.

