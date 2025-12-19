“Llaman mucho la atención, a los niños les gustan, aunque la que más se vende sigue siendo la tradicional de estrella”, comentó Armando Texas, de 56 años, quien desde hace más de 35 años se dedica a la venta de piñatas sobre la avenida Morelos, a un costado del estacionamiento del Mercado de Jamaica.

Comerciantes de este mercado ofrecen una amplia variedad de piñatas para las posadas decembrinas, que van desde la tradicional y más vendida estrella de siete picos hasta nuevos diseños inspirados en personajes de películas y figuras populares como Labubus.

Estos modelos han comenzado a captar la atención de niñas y niños que acuden al lugar junto a sus familias para preparar las celebraciones navideñas.

Lee también Por fiestas decembrinas, la panda gigante Xin Xin recibe un árbol de Navidad

Armando señaló que la novedad de este año son las piñatas en forma de cabezas de personajes como El Grinch, Labubus y Santa Claus, las cuales tienen un precio de 200 pesos y que comenzó a realizarlas al notar la popularización de estos personajes en este año.

“Vemos que está de moda y también lo hacemos, es algo muy bonito” expresó.

Por su parte, Josahandi Carolina Yañez, de 17 años, quien vende dulces a granel y piñatas navideñas en el carril 4 del mercado, indicó que la piñata más solicitada es la económica de siete picos, con un costo de 100 pesos; sin embargo, destacó que una de las más demandadas es la piñata artesanal conocida como “de churros”, la cual cuenta con cinco picos.

Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“Vamos bien porque hay más demanda; aunque hay muchos puestos, salimos bien”, señaló.

Detalló que este año incorporaron nuevos modelos como una piñata de Snoopy navideño, un reno y El Grinch, cuyas partes inferiores están elaboradas en fieltro y tienen un precio de 250 pesos.

“A todo el mundo le gusta Snoopy entonces la gente se la lleva mucho y recién la hicimos este año y super bien la venta” explicó.

Lee también ¿En qué plazas de CDMX estarán los módulos para envolver regalos con papel reciclado?; aquí te decimos

En tanto, Julio Pérez, de 50 años, pertenece a la cuarta generación de su familia dedicada a la venta de piñatas en el Mercado de Jamaica; explicó que durante el resto del año comercializan fruta y otros productos; sin embargo, desde febrero se dedican a la elaboración de aproximadamente 300 mil piñatas para iniciar su venta en octubre.

Precisó que el diseño más vendido continúa siendo la estrella de cinco picos, mientras que entre los nuevos modelos destacan las cabezas de El Grinch y figuras navideñas como renos y burritos de colores.

“Es una tradición muy bonita y que nos gusta porque es de mi familia de mucho tiempo”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl