En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice

México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

TikTok acuerda vender su filial en EU, según medios; compradores son locales

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

Para contribuir con el medio ambiente en esta época de y fin de año, el Gobierno de la CDMX anunció la instalación de 50 módulos para , los cuales estarán distribuidos en nueve plazas comerciales.

Estos módulos estarán operando los días de 2025, así como los días 2, 3 y 4 de enero de 2026, en un horario de 11:00 de la mañana a 18:00 de la tarde.

Los centros comerciales participantes en la Ciudad de México para obtener los envoltorios gratuitos son los siguientes:

  • Parque Delta: Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez
  • Parque Duraznos: Bosque de Duraznos 39, Bosque de las Lomas, Miguel Hidalgo
  • Parque Alameda: Av. Juárez 76, Centro, Cuauhtémoc
  • Reforma 222: Av. Paseo de la Reforma 222, Juárez, Cuauhtémoc
  • Parque Vía Vallejo: Calle Pte. 128 549, San Miguel Amantla, Azcapotzalco
  • Parque Tezontle: Av. Canal de Tezontle 1512, Iztapalapa
  • Parque Lindavista: Colector 13 280, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero
  • Parque Las Antenas: Av. Canal de Garay 3278, Iztapalapa
  • Parque Tepeyac: Eduardo Molina 6730, Granjas Modernas, Gustavo A. Madero

