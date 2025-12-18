Más Información
En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice
México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia
En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"
Para contribuir con el medio ambiente en esta época de Navidad y fin de año, el Gobierno de la CDMX anunció la instalación de 50 módulos para envolver regalos con papel reciclado, los cuales estarán distribuidos en nueve plazas comerciales.
Estos módulos estarán operando los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, así como los días 2, 3 y 4 de enero de 2026, en un horario de 11:00 de la mañana a 18:00 de la tarde.
Los centros comerciales participantes en la Ciudad de México para obtener los envoltorios gratuitos son los siguientes:
Lee también: Cae paraguas a vías de Línea 1 del Metro y provoca cortocircuito; tren es retirado de circulación
- Parque Delta: Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez
- Parque Duraznos: Bosque de Duraznos 39, Bosque de las Lomas, Miguel Hidalgo
- Parque Alameda: Av. Juárez 76, Centro, Cuauhtémoc
- Reforma 222: Av. Paseo de la Reforma 222, Juárez, Cuauhtémoc
- Parque Vía Vallejo: Calle Pte. 128 549, San Miguel Amantla, Azcapotzalco
- Parque Tezontle: Av. Canal de Tezontle 1512, Iztapalapa
- Parque Lindavista: Colector 13 280, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero
- Parque Las Antenas: Av. Canal de Garay 3278, Iztapalapa
- Parque Tepeyac: Eduardo Molina 6730, Granjas Modernas, Gustavo A. Madero
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]