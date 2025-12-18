Para contribuir con el medio ambiente en esta época de Navidad y fin de año, el Gobierno de la CDMX anunció la instalación de 50 módulos para envolver regalos con papel reciclado, los cuales estarán distribuidos en nueve plazas comerciales.

Estos módulos estarán operando los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, así como los días 2, 3 y 4 de enero de 2026, en un horario de 11:00 de la mañana a 18:00 de la tarde.

Los centros comerciales participantes en la Ciudad de México para obtener los envoltorios gratuitos son los siguientes:

Parque Delta: Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez

Parque Duraznos: Bosque de Duraznos 39, Bosque de las Lomas, Miguel Hidalgo

Parque Alameda: Av. Juárez 76, Centro, Cuauhtémoc

Reforma 222: Av. Paseo de la Reforma 222, Juárez, Cuauhtémoc

Parque Vía Vallejo: Calle Pte. 128 549, San Miguel Amantla, Azcapotzalco

Parque Tezontle: Av. Canal de Tezontle 1512, Iztapalapa

Parque Lindavista: Colector 13 280, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero

Parque Las Antenas: Av. Canal de Garay 3278, Iztapalapa

Parque Tepeyac: Eduardo Molina 6730, Granjas Modernas, Gustavo A. Madero

dmrr/cr