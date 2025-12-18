Un paraguas cayó en vías de la línea 1 del Metro y ocasionó cortocircuito lo que llevó al retiro de un tren nuevo para proceder a su revisión.

La línea 1 fue sometida a un proceso de modernización que comenzó desde el 2022 y este año concluyó en su totalidad del tramo de Pantitlán a Observatorio. La rehabilitación incluyó cambio de vías, balasto, además de la compra de 29 trenes que fueron armados en una planta de Querétaro procedentes de china. El proyecto tuvo un costo de 37 mil millones de pesos a pagar en 19 años.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro llamó a los usuarios a evitar la caída de objetos a la zona de vías, los cuales pueden generar interrupciones a la operación.

Se registró mucho humo en uno de los trenes del @MetroCDMX en la estación Merced L1 , tuvieron que sacar a la gente por las ventanas, los usuarios comentaron que se escuchó una explosión.

Indicó que en el caso de objetos metálicos, existe alta probabilidad de que generen cortos eléctricos, al hacer contacto con la barra guía o al paso del tren.

El Metro también solicitó a los usuarios a atender las indicaciones del personal de seguridad cuando se registran incidentes, así como a utilizar las instalaciones de forma correcta.

¿Qué paso?

Este miércoles, por la noche, en la estación Merced de la Línea 1, se registró un incidente, derivado de un objeto en vías, que ocasionó un corto circuito al paso del tren. La unidad fue retirada de la circulación en Pantitlán y enviada al taller para revisión.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, indicó en su red social, “La noche de ayer miércoles, en la estación Merced de la Línea 1, un paraguas cayó a la zona de vías y provocó un cortocircuito. Por seguridad, fue necesario desalojar un tren y retirarlo de circulación para su revisión, conforme a los protocolos”.

“El @MetroCDMX exhorta de manera enfática a las personas usuarias a resguardar adecuadamente sus pertenencias mientras esperan en el andén y al abordar los trenes. La caída de objetos a la zona de vías representa un riesgo para la operación, puede generar incidentes y ocasionar demoras en el servicio que afectan a miles de personas”, sostuvo.

