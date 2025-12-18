Vecinos de la calle Río Ebro, en la colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, denunciaron destrozos y el presunto saqueo de pertenencias durante el operativo policial y la persecución de presuntos extorsionadores, luego de la balacera registrada la mañana de este jueves en la zona.

De acuerdo con el señor Francisco, habitante del número 30 de la calle Río Ebro, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), algunos de ellos encapuchados, ingresaron de manera violenta a su domicilio. Señaló que los policías rompieron la puerta principal con un ariete y posteriormente irrumpieron en cada una de las habitaciones, forzando puertas y quebrando cristales a su paso.

Vecinos de la calle Río Ebro denuncian destrozos y saqueos tras operativo policial en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Juan Carlos Williams

“El operativo fue muy agresivo. Rompieron todo para subir hasta la azotea e ingresar al área donde presuntamente se encontraban los extorsionadores relacionados con el despacho de abogados Sahagún y Saavedra”, relató el afectado.

Lee también: CDMX y siete estados trabajarán en conjunto; van por combatir delito de extorsión en la Zona Metropolitana

El vecino detalló que al menos ocho puertas fueron destruidas, además de una decena de cristales y ventanas, así como muebles y roperos que quedaron tirados y dañados tras la intervención policial.

Vecinos de la calle Río Ebro denuncian destrozos y saqueos tras operativo policial en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Juan Carlos Williams

Otra vecina, quien solicitó mantener el anonimato, denunció un hecho similar en su vivienda ubicada en el número 32 de la misma calle. Aseguró que los elementos policíacos ingresaron por la fuerza a su domicilio y, además de provocar destrozos, le sustrajeron joyería como argollas, pulseras y aretes que se encontraban en su dormitorio, así como relojes de alta gama.

Los vecinos afectados exigieron a las autoridades una explicación por los daños ocasionados y la devolución de las pertenencias presuntamente sustraídas, además de que se deslinden responsabilidades por la actuación de los elementos durante el operativo. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha emitido una postura oficial sobre estas denuncias.

Vecinos de la calle Río Ebro denuncian destrozos y saqueos tras operativo policial en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Juan Carlos Williams

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr