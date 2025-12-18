La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que la CDMX, junto con Morelos, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México, trabajarán de manera coordinada para combatir el delito de extorsión, de forma similar a la estrategia aplicada contra el robo de vehículo en la zona metropolitana.

“Retomamos esta coordinación metropolitana para combatir el delito de extorsión, uno de los delitos que más lastima a la población; hemos decidido hacer un frente común entre los gobiernos”, afirmó.

La mandataria adelantó que se incrementarán las revisiones en centros penitenciarios y el uso de inhibidores de señales electromagnéticas en estos espacios.

Tras la cuarta reunión interestatal contra el robo de vehículos y autopartes, realizada en el Museo de la Ciudad de México, Brugada señaló que las entidades trabajan de forma coordinada para impulsar las reformas legislativas necesarias y aumentar las penas por este delito.

Asimismo, anunció la construcción de “un gran pacto metropolitano” para combatir la extorsión desde distintos estados de la República.

Entre las acciones conjuntas propuestas destacan la creación de una Comisión de Seguridad Metropolitana, un C5 metropolitano y la instalación de más arcos detectores para el robo de vehículo en las entidades participantes.

Brugada subrayó que las reuniones metropolitanas, iniciadas en febrero, han dado resultados, ya que el robo de vehículos ha disminuido hasta en 48% en algunos estados.

“Vemos que sí ha funcionado esta coordinación; en Hidalgo, Morelos, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México el robo de vehículos ha bajado 20% este año, con reducciones que van del 5% al 48%”, puntualizó.

En el encuentro participaron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; la gobernadora de Morelos, Margarita González; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta; y el secretario de Seguridad de Hidalgo, Salvador Cruz Neri.

