El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez Camacho, informó que la balacera registrada esta mañana en la colonia Cuauhtémoc se debió a un operativo en combate a la extorsión.

Durante la acción, un sujeto disparó contra policías, lo que dejó a un oficial herido, quien fue trasladado a un hospital.

Asimismo, cuatro sujetos fueron aprehendidos en la zona.

Vázquez Camacho señaló que las acciones continúan en el lugar.

El operativo fue realizado por elementos de Inteligencia e Investigación Policial, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

