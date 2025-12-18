Más Información
Anulan criterio de oportunidad a Raúl Rocha Cantú; reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo
Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma
Primer ministro de Canadá asegura que Trump no le ha planteado abandonar el T-MEC; solo "revisarlo y ajustarlo", dice
Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos
El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez Camacho, informó que la balacera registrada esta mañana en la colonia Cuauhtémoc se debió a un operativo en combate a la extorsión.
Durante la acción, un sujeto disparó contra policías, lo que dejó a un oficial herido, quien fue trasladado a un hospital.
Lee también Los cuidaban… y los robaban; empresa de monitoreo satelital operaba para banda de robo a transporte
Asimismo, cuatro sujetos fueron aprehendidos en la zona.
Vázquez Camacho señaló que las acciones continúan en el lugar.
El operativo fue realizado por elementos de Inteligencia e Investigación Policial, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]