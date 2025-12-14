La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la última entrega de este año de vales del programa Mercomuna, y confío en la aprobación del paquete presupuestal 2026, que destina 26 mil millones de pesos para programas sociales.

“El día de mañana se va a aprobar el presupuesto para el próximo año de la Ciudad de México, y en este presupuesto estamos destinando 26 mil millones de pesos en programas sociales que ayuden a la población”, destacó.

Explicó que los vales de Mercomuna funcionan como una moneda local, con mecanismos de seguridad que garantizan su autenticidad, y que pueden utilizarse para adquirir alimentos, ropa, calzado y productos de primera necesidad en los 30 mil negocios que han sido registrados.

Asimismo, informó que actualmente el programa beneficia a más de 335 mil familias, y que para el próximo año se duplicará el número de personas beneficiarias.

Precisó que actualmente las personas beneficiarias reciben dos mil pesos en vales, y adelantó que, a partir del próximo año, el apoyo aumentará a 3 mil pesos, el cual se entregará de manera continua durante cinco años.

Reiteró que los vales entregados durante 2025 podrán canjearse hasta el 28 de febrero del próximo año, por lo que llamó a las familias a aprovechar este respaldo durante la temporada decembrina.

Al respecto, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, indicó que con este acto se hace la última entrega del programa Mercomuna 2025, con lo que se alcanza una cobertura de 335 mil beneficiarios de 19 a 56 años.

Recordó que el programa –que nació en Iztapalapa durante la pandemia de Covid-19– tiene dos grandes virtudes, apoya a las familias que más lo necesitan y beneficia a los comerciantes pequeños y medianos como tiendas y puestos en mercados de colonias, barrios y pueblos, que también se registraron para recibir los vales.

