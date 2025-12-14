El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, inauguró este sábado la pista de hielo “Navidad MH Sobre Hielo”, instalada en la Pérgola Cultural del Pavón, ubicada en la colonia Pensil Norte, con el objetivo de celebrar el espíritu navideño junto a vecinos y visitantes de la demarcación.

La pista de hielo operará de lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas y sábados y domingos de 13:00 a 20:00 horas. Para los días 24 y 31 de diciembre, el horario será de 14:00 a 18:00 horas, mientras que el 25 de diciembre y 1 de enero funcionará de 14:00 a 19:00 horas.

Podrán ingresar niñas, niños y adultos de cualquier edad, con tallas de patines de 16 a 30 centímetros, quienes estarán acompañados por personal auxiliar y monitores, encargados de brindar apoyo y seguridad durante la actividad.

Lee también Alcaldía Benito Juárez impulsa el deporte infantil; realiza torneo de futbol 7 para niñas, niños y jóvenes

Durante la inauguración, Mauricio Tabe señaló que esta iniciativa busca llevar la celebración navideña a los barrios y colonias populares, para que la magia de la Navidad y las tradiciones mexicanas como las pastorelas, aguinaldos y letanías lleguen a todas las familias y marquen el inicio de los propósitos del nuevo año.

Miguel Hidalgo inaugura pista de hielo navideña; "Navidad MH Sobre Hielo" abre en Pensil Norte. Foto: Especial

El edil destacó que la Navidad es un momento para compartir y agradecer, así como para fortalecer los lazos familiares y comunitarios, al tiempo que reconoció a las personas que diariamente contribuyen a la convivencia y felicidad colectiva.

Previo al espectáculo sobre hielo, a cargo de patinadores profesionales, el alcalde resaltó la importancia de la familia, los amigos y la comunidad, a quienes calificó como el mayor tesoro que se debe valorar y agradecer todos los días.

Lee también Sedema acompañará proceso en Refugio Franciscano de CDMX; priorizan bienestar animal tras sentencia

Durante el evento inaugural, las familias disfrutaron de un show de patinaje artístico, un cuentacuentos, las tradicionales piñatas, así como de la música en vivo interpretada por la Orquesta Iberoamericana y la Orquesta Comunitaria de Miguel Hidalgo, que dieron un ambiente festivo a la jornada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL