La alcaldía Benito Juárez llevó a cabo un torneo de futbol 7 en el que participan niñas, niños y jóvenes de entre 9 y 16 años, integrantes de los equipos Niupi, Fusión 1 Utopías, Unicornio, Iztaccíhuatl y Unicornio BJ, con el objetivo de fomentar el deporte, la sana convivencia y el desarrollo integral de la niñez y juventud.

Las y los participantes compiten en las ramas varonil y mixta, organizados en distintas categorías por edad. El torneo tiene como finalidad seleccionar a los equipos ganadores que representarán a la demarcación en la fase interalcaldías.

Lee también Pegan micas en placas para evitar fotomultas en el Edomex

Al respecto, el alcalde Luis Mendoza destacó la importancia de impulsar el deporte desde edades tempranas, al señalar que estas actividades no solo fortalecen la salud física, sino que también contribuyen a la formación integral, alejando a las y los jóvenes de conductas de riesgo y promoviendo espacios de convivencia sana y crecimiento personal.

Este tipo de acciones forman parte de la estrategia de la alcaldía Benito Juárez para promover hábitos saludables, el trabajo en equipo y valores como la disciplina, el respeto y la solidaridad entre las y los jóvenes deportistas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL