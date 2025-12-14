Más Información

Tultitlán, Méx.— Pese a la puesta en marcha de las fotomultas por invadir el carril exclusivo del Mexibús, automovilistas siguen circulando por el de la Línea 2 y para evitar que las cámaras los registren, utilizan micas de color negro para tapar las placas de sus vehículos.

Ante ello, el gobierno del Estado de México lanzó una campaña de concientización para evitar que los automovilistas y conductores de transporte público invadan el carril confinado, que desde la entrada en operación de fotomultas rebasa las 700 mil infracciones.

A través de un anuncio espectacular, ubicado sobre la vía José López Portillo, el gobierno mexiquense informa a los conductores de vehículos sobre las multas con un mensaje que señala “este carril no es tuyo, la multa sí”.

EL UNIVERSAL recorrió la López Portillo, que cruza por Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, donde se pudo ver que las invasiones al carril confinado de la Línea 2 del Mexibús no han cesado y los automovilistas incluso pasan frente a las cámaras sin ninguna intención de salir antes.

El 25 de noviembre comenzó la aplicación de las fotomultas, las cuales son captadas por cámaras instaladas en 38 estaciones de las cuatro líneas del Mexibús.

