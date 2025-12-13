La jefa de Gobierno, Clara Brugada, concluyó la entrega de este 2025 del programa Mercomuna (Mercado, Comunidad y Abasto), que consiste en otorgar 2 mil pesos en vales, que pueden ser cambiados en 30 mil establecimientos locales. Anunció que el próximo año se incrementará a 3 mil pesos este beneficio que pueden acceder

En la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, la jefa de Gobierno encabezó la entrega de 70 mil apoyos del programa Mercomuna, misma acción que se realizará mañana, dando un total este 2025 de 335 mil beneficiarios.

La mandataria catalina explicó que los vales, funcionan como una moneda social que permite a las familias beneficiarias adquirir carne, pollo, frutas, verduras, abarrotes, ropa y otros artículos de primera necesidad en mercados públicos, tiendas de barrio y comercios en pequeño, asegurando que los recursos públicos se queden en las comunidades.

Indicó que, a la fecha, se encuentran registrados 30 mil comercios en este programa. Los vales tienen un valor de 50 y 100 pesos, por lo que, si los ciudadanos compran productos de menor precio, los comerciantes les otorgará el cambio respectivo.

“Antes se recibían tarjetas y ustedes o la población tenían que ir a cambiar en los grandes centros comerciales, su tarjeta. Y el recurso, los cientos de millones de pesos –en este caso en Mercomuna, más de 900 millones de pesos– se iba a los grandes centros o cadenas comerciales”, expuso.

“Hoy se democratiza y el recurso va a dar a todas las colonias y pueblos originarios de la Ciudad de México. Hoy se llega a todos los mercados públicos, a las concentraciones, a las tiendas de barrio, a las tiendas de la esquina y entonces este recurso se queda en las propias colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México, esa es la diferencia con Mercomuna”, indicó.

Foto: Especial

Anunció que en 2026 las y los beneficiarios recibirán 3 mil pesos en vales Mercomuna —mil pesos más del que se otorga actualmente— y que continuará esta política pública durante cinco años consecutivos, como parte de un programa universal, dirigido a personas de entre 19 y 56 años de edad que residan en la Ciudad de México.

Brugada Molina subrayó que Mercomuna forma parte de una estrategia integral para combatir las desigualdades y confió en que el presupuesto de la Ciudad de México permitirá consolidar y ampliar este programa social que fortalece la economía popular y el bienestar de las familias capitalinas.

El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, subrayó que Mercomuna fortalece la economía comunitaria al garantizar que los vales se utilicen exclusivamente en negocios de barrio, evitando que los recursos públicos se concentren en grandes cadenas comerciales.

“Estos apoyos se quedan en el pueblo, en la colonia y en el barrio”, apuntó.

Destacó que el éxito del programa permitió que trascendiera Iztapalapa y hoy se implemente en toda la Ciudad de México. Informó que actualmente se realizan entregas diarias de apoyos a cerca de 70 mil beneficiarias y beneficiarios, alcanzando un total de 335 mil personas.

afcl/cr