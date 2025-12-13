Los Reyes La Paz.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entregó kits de enseres a las familias que resultaron afectadas por las lluvias de este año en el municipio de Los Reyes La Paz.

Al puntualizar que los apoyos son posibles gracias al pago de impuestos de la población, informó que por las lluvias hubo afectaciones en mil 097 viviendas de las comunidades de Valle de los Pinos, Valle de los Reyes, Floresta, Tepozanes, Centro Los Reyes.

Los kits que entregan están conformados por colchones matrimoniales, una base matrimonial, una estufa de cuatro quemadores, un refrigerador y una licuadora que “para muchos puede ser mucho y para otros puede ser muy poco, pero realmente la intención que tenemos como gobierno del Estado de México es darles un poquito de apoyo ante esta situación”.

Además del apoyo durante los acontecimientos naturales, dijo Gómez Álvarez, también se les ha acompañado en el proceso de recuperación de su vida cotidiana. “Aquí estamos apoyando y siendo empáticos con las familias mexiquenses ante los momentos de dificultad”.

La mandataria mexiquense señaló que la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos apoyó con maquinaria tipo váctor, bombas agrícolas y bombas sumergibles para extraer el agua de las casas. Mientras que la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) dispuso de tres equipos hidroneumáticos, un equipo tipo Thompson, dos carros cisterna y 30 elementos para los trabajos.

Durante el evento, Delfina Gómez entregó enseres a familias afectadas. Recibió Marcela Pérez Roa, Leticia Pérez Alonso, colonia Valle de los Pinos; Rubén Alba del fraccionamiento Floresta; Paula Trejo, de la Unidad Floresta; y Enrique Anzaldo, de la colonia Valle de Los Reyes.

Anzaldo señaló que “durante muchos años he visto cómo, en la época de lluvias, nuestra comunidad cae en el temor y en la desesperanza de perder lo que con tanto trabajo y esfuerzo hemos logrado adquirir a lo largo de toda nuestra vida. Pero es todavía mayor la tristeza al saber que todas esas desgracias y sus consecuencias, las teníamos que afrontar solos”.

También agradeció la empatía, trabajo y solidaridad de las autoridades mexiquenses y municipales y reconoció que es imposible prever y evitar los fenómenos naturales y afirmó que nota una manera distinta de actuar con quienes padecen las desgracias, al recibir apoyo de las autoridades.

