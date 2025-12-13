Tepotzotlán, Mex.— Una obra que se construía en el Área Natural Protegida de la Sierra de Tepotzotlán fue clausurada por elementos de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), quienes le colocaron los respectivos sellos.

Fue a través de una visita de inspección en el paraje conocido como “El Temazcal”, donde detectaron la existencia de una construcción de barda perimetral y una cisterna, en una superficie de terreno de aproximadamente 250 metros cuadrados.

Además de la barda, el personal de la Propaem también se encontró con montículos de diversos materiales de construcción dispersos en el perímetro, entre ellos, de grava, arena, tezontle, madera, tabique, así como un tinaco con capacidad para 1200 litros.

Funcionarios de la procuraduría que realizaron la visita de inspección a la Sierra de Tepotzotlán, colocaron los sellos de clausura total temporal de las actividades, con el propósito de preservar el ecosistema de la Área Natural Protegida.

El gobierno mexiquense, a cargo del cuidado y preservación de dicha ANP, tiene catalogado el espacio como Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán, en donde se pueden realizar múltiples actividades como senderismo, campismo, caminatas, cabalgatas, carreras a campo traviesa, estudios de investigación, observación de flora y fauna y ciclismo de montaña. Además, de poder tomar fotografías desde los múltiples miradores del lugar.

La Sierra de Tepotzotlán abarca una superficie de 9 mil 768.20 hectáreas, entre los municipios de Tepotzotlán y Huehuetoca y cuenta con tres accesos principales: en el Parque Ecoturístico de Los Arcos del Sitio; en la carretera Tepotzotlán-Puente Grande-Villa del Carbón y en el Camino Empedrado Las Antenas.