La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó una nueva entrega del programa de vales Mercomuna a 35 mil ciudadanos, ante quienes reiteró su compromiso de duplicar la cantidad de personas beneficiarias el próximo año.

Este año estamos beneficiando a 355 mil familias, el próximo año vamos a beneficiar a 700 mil familias, a lo doble. Muchos han de decir: a mí no me tocó, estoy excluido, en fin. Y pues no es así, porque el próximo año vamos a duplicar el programa Mercomuna”, dijo.

En el marco de las fiestas decembrinas, Brugada Molina externó sus mejores deseos a la familias capitalinas y confió en que los 2 mil pesos de apoyo que se les entrega por medio de los vales, les ayuden para su cena de Navidad, de fin de año y sus actividades de esta época.

“Estamos ya a final de año, estoy segura que los vales les van a ayudar para su cena de Navidad, para sus actividades decembrinas y también para el fin de año, les va a ayudar a tener con su familia lo mejor, la mejor convivencia, que son las comidas, para cuando ustedes lo necesiten”, dijo.

En la Magdalena Mixhuca, la mandataria capitalina destacó que el objetivo de su gobierno es derribar las desigualdades de la ciudad, lo que significa apoyar a los que menos tienen, impulsar programas, obras y acciones “para que haya una sola ciudad”, que aunque sea diversa, todos tengan los mismos derechos.

“Hoy tenemos como dos ciudades: una ciudad que lo tiene todo, que tiene los servicios y que avanza, y una ciudad periférica; una ciudad que empezando por su lejanía, se pierden cuatro horas para llegar al trabajo y regresar. Tenemos desigualdades que, como gobiernos, tenemos la obligación de combatir. Por eso echamos a andar, desde que llegamos, un conjunto de programas sociales”, precisó.

