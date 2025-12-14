Chimalhuacán, Méx.-El Congreso del Estado de México aprobó una iniciativa presentada por la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, que permitirá al ayuntamiento de Chimalhuacán y al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) firmar un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para regularizar un adeudo histórico acumulado hasta agosto de 2020 que asciende a más de 184 millones de pesos.

El monto total del rezago es de 184 millones 380 mil 41 pesos, que corresponde al consumo de energía eléctrica para el funcionamiento de pozos y sistemas de abastecimiento de agua. Gracias al convenio, la CFE aplicará una reducción del 50%, por lo que deuda será de 92 millones 190 mil 20 pesos, los cuales pagarán las autoridades locales en un plazo máximo de 51 meses mediante deducciones mensuales.

Los pagos se cubrirán con cargo a las participaciones federales del municipio, las cuales podrán ser afectadas o utilizadas como garantía. El gobierno estatal actuará como responsable solidario en los términos de la Ley de Disciplina Financiera. Además, el ayuntamiento y el ODAPAS deberán realizar las adecuaciones presupuestarias anuales necesarias para cumplir con estas obligaciones multianuales.

La iniciativa destaca que este "rezago histórico" ha comprometido la continuidad de los servicios de agua potable y representa un impacto financiero significativo para la hacienda municipal. El adeudo se acumuló principalmente durante administraciones anteriores, asociadas al Movimiento Antorchista, que dejaron al municipio una deuda general superior a los 622 millones de pesos, según declaraciones recientes de la actual alcaldesa, Xóchitl Flores Jiménez.

Aunque no se detallan causas específicas como mala gestión o desvío de recursos en el documento oficial, el contexto de deudas heredadas y rezagos en pagos de servicios básicos apunta a problemas financieros crónicos en periodos previos, que pusieron en riesgo el suministro eléctrico de infraestructura vital para el abastecimiento de agua en el municipio.

Aprueban convenio para saldar deuda de Chimalhuacán con la CFE (14/12/2025).

Con esta autorización, Chimalhuacán busca estabilizar sus finanzas y garantizar la operación continua del ODAPAS, beneficiando a miles de familias que dependen de estos servicios esenciales.

El adeudo histórico con la CFE que se regularizó mediante el convenio aprobado en diciembre de 2025 corresponde exclusivamente a consumos acumulados -hasta agosto de 2020-Esto ocurrió durante la administración municipal anterior (2019-2021), ligada al Movimiento Antorchista, de acuerdo a la información que proporcionó el gobierno local.

En la gestión actual, el ayuntamiento y el ODAPAS han mantenido pagos al corriente por el servicio eléctrico posterior a esa fecha.

La necesidad del convenio se debió a la herencia de deudas de administraciones previas, que incluía un débito general reportado de más de 622 millones de pesos, de los cuales una parte significativa correspondía a CFE, con cifras que variaron entre 71 y 88 millones en reportes de 2021.

La actual administración ha enfocado esfuerzos en sanear finanzas, reducir deudas heredadas (alrededor del 36% hasta 2025) y evitar nuevos rezagos en servicios esenciales, sin reportes de interrupciones o nuevos adeudos históricos con CFE derivados de su periodo.

