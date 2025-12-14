La alcaldía Coyoacán, en coordinación con personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), suspendió tres obras irregulares por no exhibir la documentación necesaria que acreditara su autorización.

Fue en la colonia Pedregal de Santa Úrsula en donde, derivado de quejas vecinales, personal del Invea acudió para llevar a cabo diligencias en tres predios localizados en las calles de San Federico, San Isauro y en la calle Popocatépetl.

De acuerdo con quejas vecinales, los trabajos en estos tres puntos han ocasionado daños a propiedades aledañas; debido a ello, se realizaron visitas en los tres puntos en donde hubo oposición para que se llevaran a cabo estas inspecciones.

Lee también Hallan culpable a expresidenta de Amanalco por homicidio calificado; colaboró con grupo criminal de Michoacán

Cabe destacar, que es derecho de las o los vecinos afectados, acudir a las autoridades para presentar las denuncias por posibles daños en propiedad privada, mientras que para la verificación de las obras es la alcaldía y el Invea quienes tienen competencia.

El primer punto visitado fue en la calle San Federico, en donde se encontraban trabajadores; sin embargo, no se mostraron documentos que acreditaran la autorización para realizar tales trabajos por lo que personal del Invea colocó sellos de suspensión.

Posteriormente se realizó otra visita de verificación a un predio ubicado en la calle San Isauro, también en Pedregal de Santa Úrsula en donde no fue atendido el requerimiento del Invea por lo que se procedió a la colocación de sellos de suspensión.

Lee también Por mayoría, comisiones del Congreso CDMX avalan Paquete Económico 2026; PAN y PRI votan en contra

El tercer punto fue la calle de Popocatépetl, donde al momento de la visita tampoco se mostraron documentos que acreditaran las autorizaciones requeridas para la construcción, por lo que también fueron colocados sellos, esta vez, de clausura.

De acuerdo con reportes vecinales, horas después algunos de los sellos fueron rotos y retirados, lo que representa una violación a la ley, hecho que es considerado un delito grave, de carácter penal, por lo que, en caso de acreditarse que así ha ocurrido con estos tres puntos, la alcaldía lo hará del conocimiento de las autoridades competentes, además de que reimpondrá los sellos de nueva cuenta para dar paso al proceso legal que contempla la norma en el caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov