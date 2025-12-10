Más Información
Venezuela tilda la retención del buque de crimen internacional; EU sostiene que actúa contra contrabando
Yunes defiende voto a favor de la reforma judicial y su adición a Morena; protagoniza “encontronazo” con Marko Cortés
La alcaldía Coyoacán realizó la segunda mesa de trabajo en materia de prevención del suicidio.
Durante la reunión se destacó que el suicidio es un problema de salud pública que afecta a todas las personas, y que, de acuerdo con la OMS, es la tercera causa de defunción entre jóvenes de 15 a 29 años, por lo que su atención y prevención son un imperativo que requiere la suma de esfuerzos.
Por lo anterior, la alcaldía Coyoacán estableció la necesidad de generar acciones conjuntas para cuidar la vida, promover entornos seguros y acompañar a quienes más lo necesitan, especialmente a la población juvenil, que ha sido la más vulnerable debido a factores sociales, emocionales, económicos y comunitarios.
Lee también: ¡No olvides el suéter! Alertan por bajas temperaturas los días 11 y 12 de diciembre en CDMX
Esta mesa se realizó en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Pública en Coyoacán, el Distrito de Salud para el Bienestar, Centros de Integración Juvenil (CIJ) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), quienes compartieron intervenciones implementadas en escuelas y comunidades, como tamizajes para detectar señales tempranas, jornadas de salud mental y capacitación a docentes en primeros auxilios psicológicos.
Además, durante la sesión se presentó el modelo de evaluación e intervención en salud mental de la alcaldía, integrado por una fase de diagnóstico y una de análisis e intervención basada en evidencia.
Al respecto, el director General de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto, agradeció la participación de las instituciones y destacó la importancia de usar a Coyoacán “como un modelo funcional que aproveche la infraestructura existente para atender una emergencia que nos compete a todos”.
También, en el marco del Día de los Derechos Humanos se realizó la instalación de los servicios del Procumóvil y del Violentómetro Laboral, herramientas clave para reconocer, prevenir y atender conductas de violencia y acoso en el entorno de trabajo.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]