La alcaldía Coyoacán realizó la segunda mesa de trabajo en materia de prevención del suicidio.

Durante la reunión se destacó que el suicidio es un problema de salud pública que afecta a todas las personas, y que, de acuerdo con la OMS, es la tercera causa de defunción entre jóvenes de 15 a 29 años, por lo que su atención y prevención son un imperativo que requiere la suma de esfuerzos.

Por lo anterior, la alcaldía Coyoacán estableció la necesidad de generar acciones conjuntas para cuidar la vida, promover entornos seguros y acompañar a quienes más lo necesitan, especialmente a la población juvenil, que ha sido la más vulnerable debido a factores sociales, emocionales, económicos y comunitarios.

Lee también: ¡No olvides el suéter! Alertan por bajas temperaturas los días 11 y 12 de diciembre en CDMX

Esta mesa se realizó en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Pública en Coyoacán, el Distrito de Salud para el Bienestar, Centros de Integración Juvenil (CIJ) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), quienes compartieron intervenciones implementadas en escuelas y comunidades, como tamizajes para detectar señales tempranas, jornadas de salud mental y capacitación a docentes en primeros auxilios psicológicos.

Además, durante la sesión se presentó el modelo de evaluación e intervención en salud mental de la alcaldía, integrado por una fase de diagnóstico y una de análisis e intervención basada en evidencia.

Al respecto, el director General de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto, agradeció la participación de las instituciones y destacó la importancia de usar a Coyoacán “como un modelo funcional que aproveche la infraestructura existente para atender una emergencia que nos compete a todos”.

También, en el marco del Día de los Derechos Humanos se realizó la instalación de los servicios del Procumóvil y del Violentómetro Laboral, herramientas clave para reconocer, prevenir y atender conductas de violencia y acoso en el entorno de trabajo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr