La alcaldía Coyoacán, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), entregó reconocimientos a 26 representantes de restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) por concluir el taller en materia de derechos humanos y no discriminación.

Durante el evento, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) otorgó también la nueva ‘Placa por la No Discriminación’ para ser instalada en cada establecimiento; esta acción forma parte del "Placatón", estrategia que busca readaptar y colocar en todos los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México las placas actualizadas conforme a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX.

Esta ley refuerza las medidas de prevención y cambia el mensaje histórico de ‘En este establecimiento no se discrimina’ por ‘Está prohibido discriminar en este establecimiento’, subrayando que la no discriminación no es una declaración general, sino una obligación legal y una medida concreta ante un problema complejo y estructural.

Lee también: Duplicarán cantidad de beneficiarios con vales de Mercomuna en 2026, adelanta Clara Brugada

Durante la ceremonia se destacó que estas acciones cobran mayor relevancia rumbo a la Copa del Mundo 2026, ya que la ciudad debe estar preparada para recibir a miles de visitantes y garantizar que cada persona pueda desarrollarse con libertad y seguridad en los establecimientos de servicio. En este sentido, la capacitación en derechos humanos, ya obligatoria en la Ley de Establecimientos Mercantiles, es fundamental para asegurar un trato digno, igualitario y respetuoso hacia todas las personas consumidoras.

El taller impartido por la CDHCM permitió fortalecer conocimientos esenciales para este sector, que mantiene contacto directo con la ciudadanía, en él, las y los participantes mostraron gran interés en actualizarse sobre temas que impactan especialmente a grupos históricamente discriminados, su participación contribuye a la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de la diversidad humana, y garantiza que cada servicio que ofrecen se brinde con perspectiva de derechos humanos.

Lee también: Secretaría de Seguridad de CDMX refuerza vigilancia por temporada navideña; policía bancaria emite recomendaciones

“Cuidamos muchísimo el tema de derechos humanos; como bien nos ha instruido nuestro alcalde Giovani Gutiérrez, para que nosotros logremos que exista esto, precisamente tenemos que trabajar coordinadamente tanto con asociaciones civiles, como con los órdenes de gobierno federal y local, es la única manera en que podemos obtener logros”, dijo Desirée Navarro, directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios.

En tanto, el presidente de Canirac en la alcaldía Coyoacán, Jesús Aceves Gamundi, dijo que en pláticas con el alcalde Giovani Gutiérrez reconoció la magnitud del evento que se avecina el próximo año, por lo que acordaron la necesidad de estar a la altura, por ello la importancia de implementar acciones como la capacitación, y recalcó: “la gente que va a venir a visitarnos puede estar con la tranquilidad de que los lugares gastronómicos que van a visitar son seguros”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr