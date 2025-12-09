Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico

Más Información
El ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en el cruce de Avenida Balderas y Juárez, en la colonia Centro, y se quedó atorado en el semáforo fue remitido al juez cívico quien al no hallar faltas administrativas lo dejó en libertad.
De acuerdo con información consultada, el hombre fue identificado como Miles Pack de 36 años.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el hombre declaró que utilizó una avioneta ultraligera para arrojarse.
Luego que quedó atorado, los oficiales de la SSC fueron alertados por el C2 del Centro Histórico, acudieron al sitio, quienes lo detuvieron y a fin de deslindar responsabilidades, fue presentado ante el Juez Cívico quien determinó que al no existir falta administrativa al arrojarse en un paracaídas y no haber provocado daños, se dejó en libertad.
