Caen 12 personas de escalera eléctrica en Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro; STC atiende emergencia y evalúa a lesionados

El Sistema de Transporte Colectivo informó que esta tarde personal de Seguridad Institucional coordinó el apoyo para 12 personas, quienes cayeron en una escalera electromecánica de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9.
Presuntamente, el incidente derivó de la caída de una persona que viajaba en la escalera con bultos voluminosos, quien cayó y ocasionó, en “efecto domino”, que otras personas cayeran.
De forma inmediata, se presentó personal de las áreas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y Seguridad Industrial e Higiene en el sitio para la atención, y se activó el seguro, contratado por el Metro. Tres personas serán valoradas en nosocomios.
Al respecto, el director general del Metro, Adrián Rubalcava solicitó a las áreas operativas un informe puntual sobre el incidente, así como del apoyo que recibirán los afectados por parte de la aseguradora y el seguimiento personalizado por parte del área de atención al usuario.
El Metro exhortó al público usuario a utilizar de forma correcta las escaleras electromecánicas, con la finalidad de evitar accidentes.
