La mañana de este martes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos en el paso de los trenes y saturación en los andenes en varias líneas del sistema, lo que generó molestias y múltiples quejas en redes sociales por la falta de trenes y la lentitud en los recorridos.

En la Línea 7, los usuarios denunciaron que el servicio avanzaba con mucha lentitud y los andenes estaban llenos: “¿Cuál 5 minutos en la L7, está lleno camarones? ¿Algún día podremos avanzar?”, escribió uno de los afectados, mientras otros reportaron que “Línea 7 dirección El Rosario detenida”.

El STC respondió que “se realiza revisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes”.

Lee también 178 personas fallecieron arrolladas en las vías del Metro entre 2020 y 2025

En la Línea 12, la alta afluencia y la ausencia de trenes dejó a decenas de pasajeros varados: “La 12 está atascada de que ya lleva casi 10 minutos y no pasa el metro, entonces como no se va a hacer afluencia alta si tiene da la gente se junta”, señalaron en redes, y otros indicaron que “no llegan trenes dirección Mixcoac”.

Ante ello, el Metro informó: “En este momento la Línea 12 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda”.

La Línea 3 también registró retrasos y recorridos especialmente lentos: “Buenos días, porque hacen base en todas las estaciones de la línea 3? Ya de por sí el lenta o hay alguna razón lógica?”, cuestionaron usuarios, quienes volvieron a denunciar que “otra vez la línea 3 muy lenta, haciendo mucho tiempo en cada estación, gente desesperada por que no llega a tiempo”.

Lee también Sindicato del Metro advierte que realizará paros escalonados; exige mejoras laborales y de seguridad

En la Línea 2, pasajeros reportaron sobrecarga en los vagones: “Por qué viene muy lleno el metro de la línea azul dirección cuatro caminos?, estoy en la estación Hidalgo”, escribió un usuario, evidenciando la saturación habitual en este corredor.

La Línea B también fue motivo de queja debido al retraso prolongado en el servicio: “Línea B sin pasar, más de 10 min como siempre el servicio deficiente”, dijeron, mientras que otros alertaron: “Línea B se acaba de quedar parada. ¿Todo bien?”.

En la Línea A, donde la demanda suele ser alta, los usuarios reclamaron la falta de unidades: “Si saben que tienen que mandar trenes en la línea A, verdad?”, señalaron, y otros pidieron de forma directa: “Muevan la línea A”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL