El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, insistió en aplicar paros escalonados en el servicio de las 12 líneas del Metro, si el gobierno de la Ciudad de México no atiende sus peticiones de mejoras para el gremio de trabajadores.

El Sindicato que preside Fernando Espino Arévalo demandó pronta solución a sus demandas, como la compactación salarial de las plazas de pie de escalafón, revisión de áreas de trabajo peligrosas e insalubres, entrega de ropa de trabajo para los trabajadores, así como la dotación de equipo de seguridad y protección personal, entre otras requerimientos.

Destacó el incumplimiento a los acuerdos adoptados como el funcionamiento de la clínica médica de Tláhuac de la Línea 12, construida desde la inauguración de la Línea dorada.

Asimismo, el sindicato recordó que cuenta con amplia experiencia en la Técnica-Metro y demanda que sean incorporados a los trabajos de rehabilitación de las Líneas 3 y A.

El líder de los más de 15 mil trabajadores del Metro, Espino Arévalo, subrayó que predomina el no perjudicar al público usuario, “por lo que se tiene previsto paros escalonados en todas las áreas de trabajo y en los trenes en circulación en las 12 líneas del Metro y enfatizó que la Jefa de Gobierno, aún no los ha recibido”.

Puntualizo que el Presupuesto designado es insuficiente porque dentro del mismo se deben restar 5 mil millones de pesos para la rehabilitación de Línea 3, pero que están etiquetados como presupuesto general.

Finalmente, respecto a la calzada flotante de Tlalpan, alertó que se revise el cajón del túnel, la instalación de equipo de comunicaciones TETRA, que se reponga el cableado de energía dañado, así como la compra de aparatos de cambios de vías.

dmrr/cr