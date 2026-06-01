Marco Chacón considera que no hay ningún motivo para que Imelda Tuñón y sus asegores legales demanden a Maribel Guardia, a quien se le acusa del presunto delito de daño moral. Molesto, el abogado y esposo de la actriz afirma que no existe persona más intachable que ella y que, cualquier declaración que haya hecho de su nuera tiempo atrás, está sustentada en la verdad.

En entrevista con "Venga la alegría", Chacón que, además de ser pareja de la actriz, funge como su abogado, dijo que Imelda y su abogado, el licenciado Antonio Lozano García, pueden comenzar con el proceso de demandar a Maribel, del mismo modo que, a raíz de esa disputa, ellos también se defenderán legalmente con una contrademanda.

"No tenemos ningún tema, pueden tomar la decisión que sientan más conveniente, nada más que, evidentemente, no nos quedaremos de brazos cruzados, la vamos a reconvenir". explicó.

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Para Chacón, especializado en temas como derechos de autor y propiedad intelectual, el argumento de que Maribel mintió, al tratar de sustentar la denuncia que interpuso, en enero 2025, en contra de su exnuera, se trata, de parte de la joven y sus abogados, de "una narrativa absurda".

Visiblemente irritado, Marco consideró que la defensa de Garza Tuñón pertenece a una generación de la abogacía en México que deja mucho que desear.

"Yo creo que este abogado, que viene de la política setentera, ochentera, el peor momento de la política nacional, debería lavarse la boca cuando hable de Maribel, porque Maribel es una figura intachable, que tiene más de 40 años de trayectoria, es el ser humano más bueno que conozco, la persona más noble, la más intaclable, más correcta", indicó.

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Marco Chacón retrocedió en el tiempo para recordar aquella conferencia que su esposa ofreció a finales de enero del año pasado, en donde dio a conocer las presuntas irregularidades en el comportamiento de Imelda, relacionadas a la crianza del hijo que tuvo con su unigénito, Julián Figuera (QEPD) y las que motivaban a Maribel a salvaguardar la integridad del pequeño José Julián.

"Tiene una carrera absolutamente limpia, que no tenía ninguna necesidad de meterse en un escándalo, para nosotros es doloro exhibir nuestras vidas, exhibir nuestros problemas, lo más sencillo para ella, como para toda la familia, hubiese sido permanecer callados como lo hicimos por mucho tiempo, pero las cosas se salieron de control", ahondó.

También aclaró que, lo único que Guardia habría hecho durante la conferencia, era responder a las preguntas que le hacía la prensa y que no tuvo ninguna iniciativa para ahondar en los pormenores relacionados en la aparente dependenia a las sustancias ilícitas de su exnuera, como se manejó en ese momento en el que, mientras "Ime" era investigada, la abuelita del menor tomó el lugar de cuidadora.

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"Lo que se intentó fue proteger y resguardar la integridad física y emocional de un menor, esa fue la única intención, sabiendo, incluso, que podría traer un costo, un desgaste mediático, Maribel no miente, Maribel no es una persona que miente y, menos, con cosas tan dolorosas".

También sugirió que los asedores legales de Garza Tuñón están siendo compensados económicamente con el dinero que corresponde a la herencia de José Julián.

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melc