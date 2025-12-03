Tras advertir que el 18.5% de la población de la CDMX (un millón 703 mil 827 personas) vive con algún tipo de discapacidad, la secretaria de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), Araceli Damián, anunció la creación de centros de rehabilitación especializados para atender diversas discapacidades, los cuales estarán en las Utopías y Casas de las 3R.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la secretaria precisó que Iztapalapa concentra el mayor número de personas con discapacidad de la ciudad, con 352 mil 141, equivalente al 20.7% del total.

No obstante, Magdalena Contreras e Iztacalco, son las demarcaciones con mayor proporción de personas con discapacidad, con alrededor del 20% de su población, indicó.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, la secretaria advirtió que la mayoría de los espacios de rehabilitación de la ciudad son de carácter privado y casi todos están ubicados en Benito Juárez, al ser una de las alcaldías con mayor ingreso pero también la demarcación “más envejecida” de la CDMX.

Con este contexto, adelantó que cada Utopía que se abrirá en la CDMX tendrá un centro de rehabilitación para atender a la población, algunos con características especializadas, por ejemplo servicio para gente con Parkinson o con problemas de audición.

Por ejemplo, en la alcaldía Miguel Hidalgo se instalará una escuela de formación para el cuidado y apoyo de personas con discapacidad y biblioteca de braille, mientras que en la Cuauhtémoc habrá un centro de rehabilitación neurológica para personas con discapacidad motriz.

En Coyoacán se creará un centro de rehabilitación para personas con Parkinson, y en Benito Juárez habrá un centro de prevención y rehabilitación física.

En la Gustavo A. Madero, será un Centro de Atención para la discapacidad nutricional, psicosocial e intelectual, a través de equinoterapia; en Iztacalco, será un espacio de habilitación y rehabilitación, para personas con discapacidad intelectual, con énfasis en menores de 18 años; y en Milpa Alta habrá uno para personas con discapacidad auditiva.

En su oportunidad, la secretaria de Salud Pública de la CDMX, Nadine Gasman, resaltó que la discapacidad puede estar presente en todas las etapas, por lo que la respuesta del gobierno debe ser integral.

