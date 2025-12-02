Una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue captada transportando azulejos, para descargarlos en una casa, contrario a su uso para el traslado de pacientes.

Una cámara de seguridad vecinal ubicada en la calle Dios Primavera de la colonia Sección Parques, captó el momento en el que la unidad con logos del IMSS llega y comienzan a descargar cajas.

La grabación muestra la ambulancia matriculada con el identificador AA391, de la cual abren la puerta trasera y 3 personas bajan los materiales.

Lee también Anuncian distribuidor vial para el oriente del Edomex

Ambulancia del IMSS usada para transportar azulejos. Foto: Especial.

Las cajas de azulejos fueron ingresadas a un domicilio particular, que no se trata de algún inmueble del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con el video, los hechos se registraron a las 11:35 de la mañana del lunes 1 de diciembre.

IMSS reprueba uso de ambulancias para fletes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que inició un proceso de revisión y sanción en contra de su trabajador que utilizó la ambulancia AA391 de la institución para transportar varias cajas con losetas a un domicilio particular.

El hecho ocurrió en la calle Dios Primavera, de la colonia Sección Parques, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y fue denunciado a través de un video que se compartió en redes sociales.

“Así fue captada esta #ambulancia del #IMSS, la cual utilizaron para un flete de loseta, mientras los pacientes sufren por la mala atención de la que tiene fama el Seguro Social”, es el mensaje que se compartió junto con el video.

Lee también FOTOS: Así son los módulos de las Farmacias Bienestar para entregar medicamentos gratuitos; aquí los pueden encontrar

Ambulancia del IMSS usada para transportar azulejos. Foto: Especial.

Al respecto, la delegación Estado de México Oriente del Seguro Social emitió una Tarjeta Informativa en la que reprobó el mal uso de la ambulancia involucrada, o cualquiera del IMSS, e informó que “ha canalizado de inmediato a la persona involucrada al área de Relaciones Laborales para el inicio del procedimiento correspondiente”.

“El IMSS Estado de México Oriente no acepta ni tolerará el uso indebido de las unidades destinadas al traslado de pacientes. Las ambulancias del Instituto están destinadas exclusivamente a la prestación de servicios de salud. Su utilización fuera de ese propósito constituye una falta grave y es sujeta a revisión y sanción conforme a la normatividad vigente”, señaló.

🚑🚨‼USAN AMBULANCIA DEL #IMSS PARA FLETE EN #CuautitlanIzcalli @Edomex⁉️🤔😳



🤳#DenunciaCiudadana



🗣Así fue captada esta #ambulancia del #IMSS, la cual utilizaron para un flete de loseta, mientras los pacientes sufren por la mala atención de la que tiene fama el Seguro… pic.twitter.com/axy2XCYJMg — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 2, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr/nro/bmc