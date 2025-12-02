Nezahualcóyotl, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, anunció la construcción de un distribuidor vial que conectará directamente la autopista Peñón-Texcoco, que une Texcoco con Nezahualcóyotl, a la zona de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

“Ya está el proyecto, ya se está echando a andar. Es el puente que va del Periférico con la Avenida 602, ya tienen meses trabajando, ya están en la primera etapa y próximamente vamos a ir a supervisar. Estamos viendo cómo se puede apoyar lateralmente, porque la circulación, obviamente, va a afectar, pero ya pronto van a haber máquinas y trabajo visible desde la 602 hasta la caseta”, dio a conocer durante el Informe de Gobierno del alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.

La mandataria dijo que ante la insistencia de los presidentes municipales de la región, incluido Cerqueda Rebollo, se analiza la posibilidad de ejecutar de manera inmediata la segunda etapa del proyecto.

“Ellos me dicen ‘¿por qué no echamos la segunda etapa?’ y saben qué, estamos ahorrando y esperemos que se logre, porque sería un gran avance, terminaría hasta la Ciudad de México, hasta La Cuchilla”. Este distribuidor vial beneficiará directamente a más de 2 millones de habitantes de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz y la alcaldía Gustavo A. Madero.

En su mensaje, el alcalde celebró otro anuncio para las familias de Nezahualcóyotl: la presidenta Claudia Sheinbaum comprometió que, antes de la temporada de lluvias de 2026, quedarán resueltos los problemas de inundaciones causados por el colapso de los colectores Kennedy y Sor Juana.

“Hace pocos días la Presidenta de la República nos dijo formalmente que antes de que lleguen las próximas lluvias estará resuelto el problema del colector Kennedy y del colector Sor Juana. Esto no hubiera sido posible sin la intervención directa de la presidenta Sheinbaum y de nuestra gobernadora Delfina Gómez”, expresó Cerqueda.

Además, se ejecutan más de 40 obras de infraestructura hidráulica en agua potable, alcantarillado, cárcamos y pozos profundos para evitar inundaciones y garantizar el abasto durante el estiaje de marzo-abril de 2026.

El munícipe destacó que se sustituyen equipos electromecánicos y se reperforan pozos para extraer agua de más de 150 metros de profundidad sin afectar los mantos freáticos, gracias también a la recarga natural que proporciona el parque ecológico Lago de Texcoco.

En el evento realizado en la explanada principal de Ciudad Neza, la gobernadora y el alcalde coincidieron en que esos proyectos se han logrado gracias al Plan Integral del Oriente, una estrategia histórica con inversión superior a los 75 mil 786 millones de pesos y 121 líneas de acción coordinadas entre los gobiernos federal, estatal y municipales.

Por la tarde, la gobernadora asistió al informe del edil de Valle de Chalco, Alan Velasco.