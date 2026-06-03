Amazon México continúa sorprendiendo a los compradores con promociones que destacan entre las más buscadas del día.

Este 3 de junio, la plataforma reúne descuentos en tecnología, hogar, moda y artículos de uso diario que se han convertido en tendencia por su relación calidad-precio.

Si estás pensando en aprovechar alguna oferta antes de que cambien los precios, te compartimos una selección de los productos y promociones que están dando de qué hablar entre los usuarios.

Las ofertas en tendencia de Amazon México

Samsung Galaxy Flip7 FE Black 128GB

Este dispositivo destaca por su característico formato plegable que lo hace extremadamente compacto y cómodo de llevar en cualquier bolsillo. Al abrirse, despliega una generosa pantalla principal de 6.7 pulgadas con tecnología Super AMOLED, ideal para consumir contenido multimedia o trabajar con total fluidez gracias a sus colores vibrantes y negros profundos. En su exterior, cuenta con una pantalla secundaria bastante práctica para revisar notificaciones, controlar la música o tomarte selfies rápidas sin necesidad de abrir el teléfono.

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Hikeo Carrito Plegable para Exteriores Portátil

El Carrito Plegable Hikeo Para Exteriores se ha consolidado como uno de los favoritos para actividades al aire libre gracias a su excelente balance entre resistencia, capacidad y precio. Es una herramienta multiusos ideal para días de campo, visitas a la playa, compras en el supermercado o transporte de mascotas y niños pequeños.

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Samsung Celular Galaxy S25 Edge Negro 256GB

El Samsung Galaxy S25 Edge de 256 GB en color negro está diseñado para quienes buscan un smartphone premium que combine potencia, elegancia y un diseño ultradelgado. Con apenas 5.8 mm de grosor y un peso aproximado de 163 gramos, este modelo destaca por ofrecer una experiencia cómoda en mano sin sacrificar rendimiento. Integra el potente procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, lo que garantiza fluidez en multitarea, videojuegos y aplicaciones exigentes.

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Casa Litus Dispensador de Agua de Garrafón Oculto

El dispensador de agua Casa Litus de garrafón oculto es una opción pensada para quienes buscan funcionalidad, diseño moderno y practicidad en el hogar u oficina. Su principal atractivo es el compartimento inferior para ocultar el garrafón, lo que brinda una apariencia más elegante y ordenada en comparación con los dispensadores tradicionales. Además, es compatible con garrafones de 11 y 20 litros, facilitando su uso en distintos entornos.

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Hamilton Beach 37530Z

La Vaporera de Alimentos Digital Hamilton Beach 37530Z cuenta con una base exterior de acero inoxidable cepillado y viene equipado con dos recipientes apilables transparentes hechos de polipropileno libre de BPA. Su estructura permite cocinar de forma independiente o en dos niveles simultáneamente: puedes colocar alimentos que requieren mayor cocción en la base (como pollo o papas) y vegetales en el nivel superior. Además, incluye una bandeja especial para arroz o porciones pequeñas.

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